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Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içinde yer alan Tuzla Karting Park pistinde yapılacak organizasyon ücretsiz olarak izlenebilecek.

9 Temmuz Pazar günü ise saat 10.40’ta başlayacak yarışlar, saat 17.00’deki ödül töreniyle sona erecek.

8 Temmuz'da antrenman seanslarıyla başlayacak olan yarışın sıralama turları saat 13.20’de, günün ilk yarışı ise saat 14.30’da yapılacak.

2023 Motul Türkiye Karting Şampiyonası, 8-9 Temmuz 2023 tarihlerinde Tuzla Karting Park Pisti’nde düzenlenecek 2. ayak yarışlarıyla devam edecek. İSTANBUL (İGFA) - ICRYPEX, MOTUL ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde toplam 64 sporcu katılacak.

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