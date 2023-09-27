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Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus-Altındağ/ANKARA adresinde “Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50.Yılı 27.09.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

PTT AŞ tarafından “Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 27 Eylül 2023 tarihinde tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 27 Eylül 2023 tarihinde “Türkiye-Katar Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılı” konulu 15 TL bedelli (36 x 52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30 TL bedelli ilkgün zarfını PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

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