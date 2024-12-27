AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki takvimi netlik kazandığını, Kültür Yolu Festivali Mardin ayağı 10-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Kültür ve sanatın nabzı yine tarihi kent Mardin”de atacak AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu "Bu festival, Mardin'in tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak için önemli bir platform. Şehrimize gelen ziyaretçiler, Mardin'in eşsiz güzelliklerini keşfederken, aynı zamanda kültür ve sanatla dolu bir deneyim yaşayacaklar.

Festival kapsamında Mardin'de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Konserler, sergiler, tiyatro gösterileri ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, yerel sanatçılar ve zanaatkarlar da festivalde yer alarak, Mardin'in kültürel zenginliklerini tanıtma fırsatı bulacak.” dedi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce duyurduğu gibi Türkiye Kültür Yolu Festivaline Mardin, Manisa, Malatya ve Kayseri’nin Kültür yolu festivali programına alınarak, böylelikle Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 yılında 20 şehirde kültür ve sanatla dolu bir yolculuğa çıkartılacağını duyurmuştu.