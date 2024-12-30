Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kültürel ve doğal zenginliklerini bir arada sunduğu projelerle, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını duyurdu.KAYSERİ (İGFA) - 2025 yılı 6-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin, Kayseri’yi tarih, kültür ve sanatla dolu bir merkez haline getireceğini belirten Başkan Büyükkılıç, şehri keşfetmek isteyenlere sadece tarihi bir yolculuk değil, aynı zamanda modern turizm altyapısının sunduğu imkânlarla da unutulmaz bir deneyim vaat ettiklerini söyledi.

“Kayseri, 6 bin yıllık geçmişi ve 7,5 milyon yıllık doğa mirasıyla, tarihin ve doğanın buluştuğu eşsiz bir şehir” diyen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece tarihi dokusu ile değil, aynı zamanda gelişen turizm altyapısı ve yeni projeleriyle de dikkat çektiğini vurguladı.

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri etabının, şehri küresel ölçekte tanıtacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Festival, Kayseri’nin hem kültürel hem de doğal zenginliklerini sergileyecek. Ziyaretçiler, şehrin tarihi ve kültürel mirasını keşfederken, modern turizm olanaklarıyla da konforlu bir deneyim yaşayacak” dedi.

Kayseri’nin Kültür Yolu projeleri kapsamında, şehir genelindeki 44 tarihi ve kültürel noktanın ön plana çıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece tarihi değil, doğal güzellikleriyle de büyüleyici bir şehir olduğunun altını çizdi.