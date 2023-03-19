HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final maçında Beykoz Belediye GSK’yı uzatmalar sonucunda 34-33 yenen Beşiktaş Yurtbay Seramik şampiyon oldu.KONYA (İGFA) - Konya’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz’un yönettiği final maçının ilk yarısını Beykoz Belediye 16-13’lük skorla önde kapattı.

Maçın ikinci yarısı son dakikasında Beşiktaş 29-29 eşitliği yakalarken, maçın normal süresi de bu skorla tamamlandı. Uzatma dakikalarında maçı 34-33 kazanan Beşiktaş Yurtbay Seramik, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.

Maç sonrasında düzenlenen seremonide şampiyon olan Beşiktaş Yurtbay Seramik takımı oyuncularına, HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası, madalya ve HDI Sigorta hediye çekleri, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından takdim edildi.

HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası En İyi Oyuncu ödülünü Beşiktaş Yurtbay Seramik'ten Yakup Yaşar Simsar alırken, ikinci olan Beykoz Belediye oyuncularına madalya, plaket ve HDI Sigorta hediye çekini THF Asbaşkanı Salim Öztürk ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrrahman Şahin takdim etti.