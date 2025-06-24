Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin Orta Koridor’daki stratejik rolünü vurguladı; Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda 70 ülke bir araya gelecek.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-İsrail geriliminin küresel lojistik hatlarının çeşitlendirilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye’nin doğu-batı ticaretindeki lojistik merkez konumunu güçlendirdiğini söyledi. Uraloğlu, 27-29 Haziran’da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nun küresel ulaştırma politikalarına yön vereceğini ifade etti.

Türkiye’nin 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ve 1,5 milyar kişiye erişim sağladığını vurgulayan Uraloğlu, bu bölgenin 25,1 trilyon dolar ticaret hacmine ve 51,2 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya sahip olduğunu belirtti. “Türkiye, çok modlu taşımacılıkta merkez konumunu pekiştiriyor. Forum ile bu rolü taçlandıracağız,” dedi.

ORTA KORİDOR’DA BAKANLAR BULUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yapacağı forumda, 70 ülkeden temsilciler bir araya gelecek. Uraloğlu, Orta Koridor ülkelerinin ulaştırma bakanlarıyla sınır ötesi koordinasyon, dijitalleşme, altyapı ve transit prosedürlerin uyumlaştırılması gibi konuları ele alacaklarını söyledi. Sektörel yuvarlak masa toplantılarında, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu temsilcileri sorunlara çözüm arayacak.

TEK HATA BAĞIMLILIĞINA SON

Bakan Uraloğlu, tek bir ulaştırma hattına bağımlılığın risklerini vurgulayarak, “Son 20 yılda ulaştırma ve haberleşmeye 293,5 milyar dolar yatırım yaptık. Deniz, kara, demiryolu ve havayolunu entegre eden alternatif güzergâhlar geliştiriyoruz. Orta Koridor, Hürmüz Boğazı gibi riskli deniz yollarına stratejik alternatif sunuyor,” dedi.

Orta Koridor’un, Çin’den Avrupa’ya demiryoluyla kesintisiz yük taşımacılığı sağladığını belirten Uraloğlu, “Süveyş Kanalı 35, Ümit Burnu 45 gün sürerken, Orta Koridor’da taşıma süresi yatırımlarla 15 günün altına inecek. Yıllık 6,5 milyon ton yük ve 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz,” diye konuştu. Bakan, Halkalı-Kapıkule, Gebze-Köseköy, Yerköy-Kayseri, Kars-Aralık-Dilucu ve Sivas-Zara’da 651 kilometre demiryolu çalışmasının devam ettiğini, bin 394 kilometrelik yeni hat projelerinin de planlandığını ekledi.

Uraloğlu, Orta Koridor’un denizyoluna göre iki kat hızlı, havayoluna göre dört kat ekonomik olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünün her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.