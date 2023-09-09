Türkiye’nin festivali haline gelen Türkiye MotoFest, Büyük Taarruz’un başladığı topraklarda 101’inci yılında ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel “100. Yıl Motosiklet Sürüşü” ile başladı.Başta Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Konya, Kayseri olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 500 motosikletle "100. Yıl Motosiklet Sürüşü" Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, TMF, Anadolu Motor ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlendi.

11 KONSER İLE YENİ REKOR

Festivalin büyük ilgi gören gelenekselleşen Türkiye MotoFest Konserleri bu yıl, 5 günde 11 sanatçıyı ağırladı. Can Gox, Işın Karaca, Güliz Ayla, Oğuzhan Koç, Göknur, Gülden Karaböcek, Ferhat Göçer, Zara, Emre Aydın, Öykü Gürman, Emircan İğrek’in sahne aldığı konserler büyük ilgi gördü.

“Ustalara Saygı” özel konserinde Türkiye’nin önemli seslerinden Gülden Karaböcek, Türkiye MotoFest Konserleri’nde izleyicilerle birlikte yılların eskitemediği şarkıları söyledi.

100. YIL JETSURF KUPASI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı kapsamında Türkiye MotoFest’te yapılan 100. Yıl Jetsurf Kupası büyük ilgi gördü.

Dört aşamada yapılan İzeltaş’ın destek verdiği 100. Yıl Jetsurf Kupası’nda yoğun rekabetin ardından İsmail Kaptanoğlu birinciliği kazanırken, Murat Yorgancılar ikinciliği, Mertcan Tunca ise üçüncülüğü aldı.