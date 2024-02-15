Tahmini Okuma Süresi: dakika

Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen ve alanında "dünyanın en büyüğü" olarak nitelendirilen organik gıda ürünleri Nürnberg Organik Gıda Fuarı’na (BioFach) Türkiye'den katılan 37 şirket; kaliteli, sürdürebilir ve rekabetçi fiyat vizyonu kapsamında ürünlerini tanıttı.İZMİR (İGFA) - "Dünyanın en büyük organik gıda fuarı" olarak nitelendirilen Nürnberg Organik Gıda Fuarı’na (BioFach) Türkiye'den katılan 37 firma yeşil tarım ve rekabetçi fiyat vizyonu kapsamında ürünlerini sergiledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen organik gıda şirketleri, Messe fuar alanında gerçekleştirilen ve "dünyanın en büyük organik ürünler fuarı" olarak bilinen Nürnberg Organik Gıda Fuarı'nda (BIOFACH) yerini aldı.

Türk şirketlerin yeni ürünlerini ve projelerini uluslararası tedarikçilere ve fuar katılımcılarına anlatma fırsatı bulduğu fuarda, Türkiye'nin son yıllarda organik ürün sektöründe ulaştığı kalite damga vurdu.

Türkiye'den fuara katılan şirketler kimyasal gübre ve ilaç kullanılmayan organik sertifikalı ürünlerini katılımcılara tanıtma imkanı yakalarken, yeni trendleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından fuarda kurulan Türkiye Pavyonunda Türkiye'den milli katılımla etkinliğe dahil olan 16 şirket yer aldı. Fuarın düzenlendiği 9 salonun hemen hepsinde Türk firmaları güçlü bir şekilde yerini aldı. Nürnberg BioFach Fuarı'na bu yıl toplam 37 Türk şirketi katıldı.

Fuarda, "Gelecek için Gıda: Kadınların Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Üzerindeki Etkisi" ana temasıyla oturumlar düzenlendi. Organik ürünler konusunda güncel araştırma bulguları, küresel gıda sisteminin ekolojik dönüşümü, mevcut zorluklar ve organik sektörün geleceği, sürdürebilir gıda altyapı ve tedarik zinciri çözümleri 200'den fazla oturumda ele alındı.

"FUARDA, DÜNYADA ORGANİK ÜRÜNLERDEKİ SON GELİŞMELERİ GÖRÜYORUZ”

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, BIOFACH'ın organik ürünler konusunda 30 yılı aşkın süredir Almanya'nın ve dünyanın en büyük buluşma merkezi olduğunu söyledi.

Bu yıl fuara 94 ülkeden 2 bin 500 firmanın katılmasının çok önemli olduğunu belirten Işık, “Dünyanın her tarafından firmalar geliyor. BioFach Fuarı’nda kozmetik dahil birçok sektör var. Burada iki çalışma yapıldı. Birincisi firmalar kendi ürünlerini ülkeler kendi ürünlerini tanıtıyorlar. İkincisi de herkes dünyada ne olup bittiğini, trendleri, son çalışmaları görüyor. AB’nin Yeni Organik Yönetmeliğinin Türkiye üzerine etkileri isimli bir toplantı da organize ettik. Kontrol ve sertifikasyon şirketlerinin temsilcileri, KSKDER ve AB’deki Kontrol ve Sertifikasyon Derneklerinin çatı örgütü EOCC’nin temsilcileri katıldı. Oldukça verimli bir toplantı oldu” dedi.