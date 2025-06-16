Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13-15 Haziran tarihleri arasında Mihraplı Pickleball kortlarında yapıldı.BURSA (İGFA) - Birçok ülkede resmi federasyonu bulunan, ulusal ve uluslararası birçok organizasyonu düzenlenen pickleball sporunda, Türkiye Şampiyonası heyecanı yaşandı.

Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi öncülüğünde, 41 ilde düzenlenen lig karşılaşmalarına 1.500'den fazla sporcu katıldı. Yerel liglerin ardından illerinde dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’da gerçekleştirilen bölgesel liglerde boy gösterdi.

Lig karşılaşmalarının ardından rakiplerine üstünlük kuran 60 sporcu, Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapılan yarı final ve final maçlarında kıyasıya mücadele etti. Mihraplı Pickleball Kortları’ndaki karşılaşmalar büyük heyecana sahip olurken, sporcular tüm yeteneklerini kullanarak dereceye girebilmek için yarıştı. Turnuva sonunda 14 Yaş Üstü Tek Erkekler, 14 Yaş Üstü Tek Kadınlar, 14 Yaş Üstü Çift Karışık, 8-13 Yaş Tek Erkekler, 8-13 Yaş Tek Kızlar kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Ödül törenine; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Pickleball Federasyonu yetkilileri, sponsor firmaların temsilcileri ve sporcular katıldı.

Babalar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan Başkan Mustafa Bozbey, şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Bursa’yı sporun başkenti yapma konusunda adım adım ilerlediklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, pickleball sporu için de destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Gençlerin ve çocukların en az bir spor dalıyla ilgilenmesini arzuladıklarını ifade eden Başkan Bozbey, Büyükşehir olarak bu tür etkinliklere ev sahibi olmaya devam edeceklerini söyledi.