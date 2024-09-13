Türkiye Ralli Şampiyonası, 5’inci ayağı Eskişehir’de düzenlenecek ESOK Rally ile tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Motorsporları meraklılarının dört gözle beklediği ESOK Rally 13-15 Eylül tarihleri arasında EOSK tarafından organize edilerek Odunpazarı Meydanı’nda start alacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye Ralli Şampiyonası, 5’inci ayağı Eskişehir’de düzenlenecek ESOK Rally ile tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.

Motorsporları meraklılarının dört gözle beklediği ESOK Rally13-15Eylül tarihleri arasında EOSK tarafından organize edilerek Odunpazarı Meydanı’nda start alacak. Motul’ün desteğiyle ülkemizin yaşayan efsanelerinden Volkan Işık 12 yıl sonra bu sezondaco-pilotu Levent Gür eşliğinde Skoda Fabia EVO ile etaplara dönerken, ikonik Subaru İmpreza ile yarışan Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ikilisi ise Grup N kategorisinde liderlik koltuğuna oturmak istiyor. AkıncanKiper-Murat Yılmazise Fiat Egea 1.4 T-Jet ile pistlerin tozunu attıracak.

TRŞ’nin beşinci ayağında rallide heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Kıran kırana mücadelenin yaşanacağı ESOK Rally, Odunpazarı Meydanı’nda seremonisi ile başlıyor.

Motorsporlarına duyduğu tutkuyu ve seyircilere duyduğu özlemi dile getiren Volkan Işık, 12 yıl aradan sonra tekrar aktif biçimde yarışlara dönerken; Motul’ün teknik desteğini alan Skoda Fabia EVO ile şampiyonadaki iddiasını sürdürüyor. Genç ikili Akıncan Kiper ve Murat Yılmaz, Fiat Egea 1.4 T-Jet ile Eskişehir ayağını sorunsuz biçimde bitirmeyi hedefliyor.

Camianın tanınan isimlerinden Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken de ikonik boxer motorlu Subaru Imprezaile Grup N’de liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Farklı yol ve iklim şartlarına sahip yüksek tempolu etaplara sahne olan tüm şampiyona boyunca üç otomobil de Motul’ün motor yağları, şanzıman yağları, fren hidrolik sıvıları, soğutma sıvıları ve bakım ürünleriyle ekstrem şartlara meydan okuyor.

ESOK Rally, 15 Eylül Pazar günü saat 16.00’da Espark önünde düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.