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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin danışma kurulu toplantısına katıldı.BURSA (İGFA) - Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen danışma kurulu toplantısına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Dr. Ahmet Recep Tekcan, SKB Ulusal Ağ Koordinatörü Nalan Fidan ve danışma kurulunda yer alan akademisyenlerden Prof. Dr. Cengiz Türe, Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz, Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın, Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Başak Aydem Çiftçioğlu, Prof. Dr. Gül Sayan Atanur katıldı.

Toplantıda, Kasım ayında Utrecht’te gerçekleşen Sağlıklı Şehirler Ağı Teknik ve İş Toplantısı hakkında bilgilendirme yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü’nün politik bildirisinin şehirlere adapte edilmesi noktasında önerilerin tartışıldığı toplantıda yer alan akademisyenler, Dünya Sağlık Örgütü’nün çeviri kitaplarının yayın editörlüğünü paylaştı. 2025 yılı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Toplantısı’nın Bursa’nın ev sahipliği yapması ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 2024 yılının ekim ayında yapılması planlanan meclis ve konferansına yönelik tema önerileri de görüşüldü.

Aynı zamanda Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin de başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gündemlerindeki başlıca konunun dirençli şehirler ve iklim değişikliği olduğunu söyledi.

Dünya genelinde pandemi süreci, depremler ve doğal afetler nedeniyle şehirlerin dayanıklılığı ve dirençliliğinin çok daha önemli hale geldiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Kurulduğu 2005 yılından beri daha sağlıklı şehirler oluşturmak için emek ve hizmet veren ve başkanlığını yürüttüğüm Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin danışma kurulundaki değerli akademisyenlerle bir araya geldik. Hem bugüne kadar yapılan çalışmaları hem en son Utrecht’te yapılan oturumun değerlendirmeleri yapıldı. 2024 ile ilgili konu başlıkları ve yeni vizyonlar belirlendi. Genel sekreterimize, danışma kurulunda hizmet eden tüm akademisyenlerimize ve arkadaşlarımıza katkıları için çok teşekkür ediyorum. İnanıyor ve ümit ediyorum ki yeni dönemde de özellikle bu tip iklim değişikliği ve kuraklığın çok konuşulduğu bu süreçte de özellikle Sağlıklı Kentler Birliği gündeme damga vurmaya devam edecek. Sağlıklı Kentler Birliği her geçen gün artan üye profiliyle de Türkiye’nin önemli birliklerinden biri olduğunu gösterecek” diye konuştu.