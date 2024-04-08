Ticaret Bakanlığı, bir açıklama yaparak sağlık turizmini geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyetler, verilen destekler ve sektörün geldiği konumunu rakamlarla dile getirdi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de gelişen sağlık turizmi ile ilgili bilgi paylaştı.

Türkiye'nin 2022 yılı sağlık hizmeti ihracatında 1,9 milyar dolar elde edildiğine vurgu yapan Bakanlık, 2023 yılı sonunda ise Türkiye'ye gelen sağlık turisti sayısının 1,4 milyon kişi, sağlık hizmet ihracatının ise 2,3 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin küresel sağlık turizminden aldığı payın ve katma değerin artırılması için çalışmalarını sürdürerek, küresel bir merkez olma hedefine vurgu yaptı.

"SAĞLIK TURİZMİNDE MARKALAŞMA DESTEKLENİYOR"

Ticaret Bakanlığı, sağlık seyahatlerinin hızla yaygınlaştığı günümüz dünyasında, küresel rekabet ortamından fark yaratarak, Türkiye ekonomisindeki sağlık turizminin katma değerini artırmak için faaliyetler geliştirdiğini belirterek, 2023 yılında sektör temsilcileri tarafından organize edilen 12 adet ticaret ve alım heyetinin desteklenerek, Berlin ve Londroa'da gerçekleştrilen sektörün önde gelen 2 fuarına milli katılım organizasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

Yine dünyanın en önemli turizm fuarına milli katılım organizasyonu gerçekleştirilerek sektör temsilcilerinin katılım sağladığı 6 adet HİSER Projesi destek kapsamında olduğunu belirten Bakanlık, 7 marka Turquality kapsamında 7 markaya ise markalaşma programı kapsamında destek verilmektedir. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlık hizmetleri ihracatı sektöründe faaliyet gösterejn firmalarımıza 2023 yılında sağlanan destekler ise yüzde 281 artışla 733 milyon TL seviyesine yükseldiğini kaydetti.