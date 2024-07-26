U-11 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 54 Kg’da Türkiye Şampiyonu olan Buğlem Kılıç, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Belediye Başkanı Rasim Arı, geçtiğimiz günlerde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen U-11 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 54 Kg kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Nevşehir Belediyesi’nin lisanslı sporcusu Buğlem Kılıç ve ailesini başkanlık makamında konuk etti. Ankara’da Taha Akgül Kapalı Spor Salonunda Türkiye’nin çeşitli illerinden 482 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada, önemli bir başarı elde eden Kılıç’ı tebrik eden Arı, kendisine bundan sonraki spor hayatında başarılar diledi. Arı, “Buğlem’i ve onu destekleyen kıymetli ailesine, antrenörlerine, onu yüreklendiren, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarıları daim olur.” dedi.

Nevşehir Belediyesi olarak, geleceğimizin teminatı olan gençlere spor yapma imkanı sağlayarak, onların sağlıklı ve mutlu bir gelecek kurmalarına katkıda bulunduklarını belirten Başkan Arı, sporun gençlerin hayatında önemli bir yer tutmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Arı, “Gençlerimizin spor yapmasını teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda başarılarına da gururla şahitlik ediyoruz. Spor yoluyla elde ettikleri başarıları toplumla paylaşmak ve onları cesaretlendirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak, başarı çıtasını artıracak olan tüm proje ve çalışmalara tam destek verdik. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzce çeşitli branşlarda düzenlediğimiz ücretsiz spor kurslarımız 7’den 70’e tüm halkımızın büyük beğenisini toplamakta. Kurslarımızın dışında parklarımıza yaptığımız spor aletleri, koşu yolları ve semt sahaları ile de özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın istedikleri spor alanında kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz. Ayrıca spor eğitimi alan gençlerimizin yarışmalara katılmalarını teşvik ediyor, bu yolda onların yanında yer alıyoruz.” diye konuştu.

Genç sporcuya bir plaket vererek tablet hediye eden Başkan Arı, birlikte fotoğraf çektirdiği Buğlem Kılıç ve ailesi ile bir süre sohbet etti.