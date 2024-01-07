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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş sona erdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş katıldı.ANKARA (İGFA) - Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına ulaştı.

Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına ilk kez yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi. Hatırlanacağı gibi dün Sarıkamış'ın tarihi anısını yaşatan Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı gerçekleştirilmişti.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşte 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşınırken, Gençlik ve Spor Bakanı Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Özdemir Göktaş, yürüyüş boyunca vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

???? #CANLISarıkamış Harekâtı'nın 109. yıl dönümünde Allahuekber Dağları'nda gençlerle yürüyoruz ???????? https://t.co/1EtQfz5nLv— Gençlik ve Spor Bakanlığı ???????? (@gencliksporbak) January 7, 2024

Anma etkinliği sonunda, Türk Kızılayı tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacağı ve Türk Yıldızları ile Çelik Kanatlar'ın tören alanı üzerinde gösteri yapması bekleniyor.