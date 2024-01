Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havalimanlarını sadece Yeşilçam filmlerinde gören Türkiye'nin şimdi Anadolu'nun her noktasına uçtuğunu belirterek, 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçtiğini söyledi.ANTALYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’'da ‘Türk Hava Yolları Yönetim 2024 Zirvesi’ne katıldı.

Programda konuşan Uraloğlu, “22 yıl önce Türk Hava Yolları’nın küresel bir marka ve dünya çapında oyuncu olması bir hayaldi. Bugün, bu hayalin sizlerin emeğiyle gerçeğe dönüştüğüne şahit olduklarını söyledi. Hem havacılık hem uzay çalışmaları bakımından çok önemli bir dönem yaşanıldığını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye’'nin ilk, insanlı uzay misyonu kapsamında bir Türk astronotunun uzaya gönderdiğini anımsatarak, "Meşakketli bir eğitim sürecinin ardından Alper Gezeravcı, inşallah 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük edecek. Dualarımız Alper komutanımızla olacak. Alper Komutanımız bilimsel çalışmalara imza atacak, Türkiye’nin uzay faaliyetlerine önemli katkılar sunacak." dedi.

TÜRKSAT 6A'’YI UZAYA FIRLATTIĞIMIZDA HABERLEŞME UYDUSU ÜRETEBİLEN 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ

Türkiye'’nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A’'yı Haziran ayında uzaya fırlatacaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, söz konusu çalışmaların TUSAŞ tesislerindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezinde (USET) devam ettiğini belirterek, "Çok az kaldı. TÜRKSAT 6A bizim için bir milat olacak. İnşallah TÜRKSAT 6A’yı uzaya fırlattığımızda haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına gireceğiz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türk Havayolları’nın Türk bayrağını göklerde gururla taşıdığını belirterek, Dünya’da havacılık sektörünün öncü firmalarından biri haline geldiğini belirtti.

Bu gelinen noktanın sürpriz olmadığını kaydeden Uraloğlu, "“Bu eser siyasetimizin bir ürünüdür. Düşünsenize, çok değil birkaç on yıl önce insanımız havalimanlarını Yeşilçam filmlerinde görürdü. Bugün Anadolu’muzun en ücra köşelerinde dahi iniş kalkış yapılabilen havalimanlarıyla her kesimden vatandaşımıza hizmet eden bir sektörümüz var." dedi.

2023'TE TÜRKİYE SEMALARINDAN YAKLAŞIK HER 15 SANİYEDE BİR UÇAK GEÇTİ

2002’'den bu yana aktif havalimanı sayısının 26’'dan 57’'ye çıkarıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "“Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. 2002’de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayımız, 34.5 milyondu, 2023 yılında yolcu sayımızı 214 milyonun üstüne çıkardık. 982 bin 46 kilometre olan Türk hava sahasında 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dâhil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Böylece 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti." diye konuştu.



Bakan Uraloğlu ayrıca, 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayısının yüzde 280 artışla, bin 856’'ya yükseldiğini belirterek, “162 olan hava yolu işletmesi uçak sayımız yüzde 312 artışla 668'’e, koltuk kapasitemiz yüzde 372 artışla 27 bin 599'dan 130 bin 196’'ya, kargo kapasitesi ise yüzde 730 artışla 302 bin 737 kilogramdan 2 milyon 513 bin 875 kilograma ulaştığını kaydetti.