Türkiye, Somali’de petrol ve doğal gaz araması ve daha sonrasında da üretimi konusunda anlaşmaya vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Somali denizlerinde 3 blokta doğal gaz ve petrol arayacağını ifade ederek “Oruç Reis gemimizi Eylül sonu, Ekim başı gibi bu bölgeye gönderiyoruz.” dedi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul’da Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Somali Petrol Otoritesi arasında “Türkiye ile Somali Arasında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması” imzalandı. İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin son 8 yılda kendi imkân ve kabiliyetiyle kara ve denizlerinde petrol ve doğal gaz arama konusunda çok önemli bir mesafe kat ettiğini söyledi.

FARKLI COĞRAFYALAR

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası’nda günlük olarak 5,5 milyon metreküplük bir üretime ulaştıklarını, Gabar'da 41 kuyuda 45 bin varillik bir günlük üretime çıktıklarını belirterek Türkiye’nin artık farklı coğrafyalarda da çalışmalar yürütmeyi hedeflediği söyledi.

ARAMA VE ÜRETME YETKİSİ

Bu noktada Somali ile olan görüşmelerin somutlaştığını kaydeden Bayraktar, “Somali’nin offshore alanında çok önemli petrol ve doğal gaz kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Somali offshore alanında 3 tane blokta anlaşmamızı imzaladık. Somali denizlerinde 3 tane blok, her bir blok 5 bin kilometrekarelik bir alanı temsil ediyor. Buralarda Türkiye, münhasıran arama ve inşallah petrolünü bulduğumuz zaman da üretme yetkisine sahip olacak.” diye konuştu.

7 KM.’LİK SONDAJ

Bayraktar, arama yapılacak blokların 2 tanesinin karadan 50 kilometre, birisinin ise 100 kilometre açıkta olduğunu ifade ederek “Belirlediğimiz 3 blokta deniz derinliği yaklaşık 2 bin metre. Yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da 4 bin metreye kadar yani toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde sondaj faaliyeti gerçekleştirmiş olacağız.” dedi.

AYLARCA SÜRECEK

Belirlenen konumlarda ilk etapta 3 boyutlu sismik faaliyetler yapılacağını söyleyen Bayraktar, “Bunun için Oruç Reis gemimizi inşallah Eylül sonu, Ekim başı gibi bölgeye gönderiyoruz. Orada aylarca sürecek çok önemli bir sismik çalışma yapacak. Bu çalışmanın sonucunda da inşallah bu iş sondaja ve sondaj sonrasında da ümit ediyoruz bir keşifle neticelenecek ve hakikaten hem Somali için hem de ülkemiz için çok önemli bir ve tarihi bir adım olacak.” diye konuştu.

5 GEMİ EŞLİK EDECEK

Bayraktar, Oruç Reis’in yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Somali'ye hareket edeceğini anlatarak “Onun yanında 5 tane destek gemisi de bu operasyon sırasında mutlaka ona eşlik edecek. Elbette Deniz Kuvvetlerimizin de gemilerimize iştirak edeceğini ifade etmem doğru olur.” dedi.