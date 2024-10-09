Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 18 Ekim'de gerçekleştireceği olağan genel kuruluna Bursa'dan genç bir isim talip oldu. Daha önceden Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda bulunan ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü önceki dönem başkanı Gökhan Dinçer, başkan adaylığını açıkladı.BURSA (İGFA) - Uzun yıllar Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Gökhan Dinçer, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Sporun içinden gelen biri olarak Türk sporuna katkı sağlamak adına 18 Ekim'de gerçekleşecek Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na talip olan Dinçer, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Görev yaptığı yerlerde Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden projelere imza attıklarını kaydeden Gökhan Dinçer, "Bursa’ya olimpiyat madalyasını getirmenin gururunu yaşadık, bu başarıyı birlikte inşa ettik. Şimdi ise, spor sevgimizi ve tecrübemizi Türkiye Voleybol Federasyonu’na taşıyarak, Türk voleybolunu daha ileriye taşımak adına adaylığımı açıklıyorum. Türk voleybolunun dünyada hak ettiği yere gelmesi için tüm enerjimizi ve birikimimizi ortaya koyacağımız bu yolda, tüm spor severlerin desteklerini bekliyoruz. Birlikte, daha güçlü bir voleybol camiası ve daha parlak bir gelecek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.