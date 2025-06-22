Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin rüzgar ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücünün yüzde 30’u geçtiğini duyurdu. Ülke, tüm hanelerin elektrik ihtiyacını bu iki kaynaktan karşılayabilecek seviyeye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü’nde Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki başarılarını paylaştı. Bakan Bayraktar, rüzgar ve güneş enerjisindeki toplam kurulu gücün yüzde 30’u aştığını, bu sayede Türkiye’nin tüm hanelerin elektrik ihtiyacını sadece bu iki kaynaktan karşılayabilir hale geldiğini belirtti.

YERLİ ÜRETİMLE 50 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Bayraktar, güneş panellerinde yüzde 75, rüzgar türbinlerinde yüzde 65 yerli üretim oranıyla sektörün büyüdüğünü ve yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlandığını vurguladı.

https://twitter.com/aBayraktar1/status/1936691252038402514

“Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” sloganıyla ilerlediklerini ifade eden Bakan, “Enerjimiz yerli, gücümüz yenilenebilir!” mesajını verdi.

Paylaşımında, 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü’nü kutlayan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye olan bağlılığını ve bu alandaki hedeflerini sürdüreceğini vurguladı.