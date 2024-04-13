Türkiye Yerel Basın Birliği 6 Nisan 2024 Cumartesi günü yapıldı. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Nezir Karayün Başkanlığı’nda toplanan genel kurul gerçekleştirildi. TYBB Edirne Şubesi Genel Merkezi’nde genel kurul gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığı’na Av.Rana Filiz Değirmenci, Katip Üyeliklere; Ahmet Karayün, Cenk Cango seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Faaliyet Kurulu raporu Dernek Başkanı Nezir Karayün tarafından okundu.

Faaliyet Raporu şöyle;

“6.04.2024 Cumartesi Günü Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Merkezinde Gerçekleşen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısına Sunulan Faaliyet Raporudur.

Yerel basın birliği Derneği Genel Başkan Nezir Karayün, dernek üye çalışmalarımız, İstanbul geneliyle sınırlı kalmayarak, Türkiye’nin çeşitli illerinde ve ilçelerinde kaliteli ve işinin ehli olan Gazetecileri üye yapmaya, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye genelinde İl ve ilçelerinde temsilcilik ve şube kurma çalışmalarımız devam etmektedir.

Yerel ve Ulusal Televizyon kanallarında Yerel Basının sorunlarını dile getiren Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün olarak, yıl boyunca dernek adına yapılan çalışmalara yenilerini ekleyerek ulusal gazete, dergi, TV kanalları, internet siteleri ve benzeri yayın organlarında yerel Basının sorunlarını ve çözüm önerilerini anlatan röportajlar vermeye devam ediyoruz.

Yıl içerisinde üye gazetelerin düzenledikleri yayın yılı kutlama gecelerine, hasta ziyaretlerine, düğün ve benzeri etkinliklere katılım gösterildi.

Türkiye’de ilk kez başlatılan, Yerel basının gelişimine katkı sağlayacak olan “Türkiye yerel başarı ödülleri yarışması” dernek bünyesinde organize edilen ekip ile incelenerek sonuçlandırılmış, Türkiye Yerel Basın Başarı Ödülleri Yarışması 4. Ödül töreni Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezinde İstanbul Milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 5. Sini gerçekleştireceğimiz Yarışma en kısa sürede başlatılacaktır.

Şubelerimiz kendi illerinde çalışmalarını yürütürken, Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir öncülüğünde Edirne genelinde “Vefa Ödülleri” adı altında bir çok ilçede ödül törenleri düzenleyerek, yerel basının kalitesini yükseltme ve gelişimine katkı sağlama çalışmalarımız devam etmektedir.

Tek Millet 2 Devlet olan kardeş ülke Azerbaycan temsilciliğimiz Hasan Mammadov tarafından Azerbaycan’ın Mimarı ulu önder Haydar Aliyev’in 1000. Yılı anısına, gerçekleştirdiği Başarı Ödülleri törenine Azerbaycan devlet protokolü, siyasi otoriteleri, sanatçılar, elit iş insanları ve çok sayıda vatandaş katılmıştır. Program Ülke genelinde tüm yayın organlarında yer bulmuştur.

İstanbul Dernekler masası müdürlüğünce açılmış projeler incelenerek dernek gelişimi adına yeni projelerin hazırlanmasını sağlamak amacıyla araştırma- geliştirme (AR-GE) ekibi kuruldu.

Gerçekleştirilen Projeler;

“Yerel Basın Gelişim Projesi” Yerel Basının Gelişimi için, her yıl geleneksel olarak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü ve 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla, yemek, çalıştay, konferans, seminer ve eğitim organizasyonları gerçekleştirerek Yerel Basın’ın gelişimi, birlik ve beraberlik içerisinde olmasını sağlama projeleri düzenli olarak, yürütülmektedir.

“Sosyal sorumluluk Projesi” Sosyal Sorumluluk kapsamında, Başta Ramazan ayı olmak üzere yılın çeşitli zamanlarında, ekonomik durumu iyi olmayan Gazetecilere ve dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik ayni ve nakdi yardımlar yapılmaktadır. Üye gazetelerimiz arasında ekonomik durumu iyi olmayan meslektaşlarımıza, hasta, dul, yetim ve fakirlerimize erzak ve nakdi yardım kampanyaları düzenleyip, işadamları ile iletişime geçerek, aracılık yapıp başta dezavantajlı vatandaşlarımızın bizzat evlerine giderek birlikte iftar yemeklerine katılıp, çocuklarının okul masraflarına, ev kiralarına ve yaşam standartlarına katkılar sağlamak için gayret göstermekteyiz.

“Gazetecilik ve İletişim Projesi” Yerel Gazetecilerin eğitimine önem verdik. “Gazetecilik ve İletişim” konulu kurslar açtık bu kurslarımıza ilgi çok yoğun olurken, toplamda 120 kursiyerimiz Sertifika almaya hak kazandı. Yerel Basın Birliği Derneği olarak; Daha kaliteli bir yerel basın oluşması için çalışmalarımızı sürdürerek, mesleki gelişimin öncüsü olamaya devam etmekteyiz.

“Yerel Basın Eğitim Projesi”ni; Yerel ve Ulusal Televizyon kanallarında, yazılı, duysal ve internet yayın organlarında, Yerel Basının sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiren televizyon programlarını genel başkanımız, Nezir Karayün koordinatörlüğünde gerçekleştirerek, “Yerel Basın Gelişim Projesi” kapsamında eğitim programlarımıza katılan gazetecilere Yerel Basın Birliği Derneği olarak, 200 kursiyere Sertifika verilmiştir.

“Yerel Basın ve Sosyal Medya Projesi” bu proje kapsamında İstanbul Aydın üniversitesi işbirliği ile başlatmış olduğumuz projemize Türkiye’nin çeşitli illerinden katılım gerçekleşmiş olup, İstanbul Aydın üniversitesi Beşiktaş ve Sefaköy kampüslerinde ayrı ayrı 36 saatlik sosyal medya konulu eğitim programları hayata geçirilmiş olup, 87 kursiyerimize sertifika verilmiştir.

“Yerel Basın Başarı Ödülleri Projesi” İstanbul genelinde başlattığımız ve Türkiye geneline yayılan, yerel basının yoğun ilgi gösterdiği projemize, başta İstanbul Valisi olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe kaymakamları ve işadamları destek vermekte. Geleneksel hale getirdiğimiz 4 yıldır yaptığımız Türkiye genelinde sadece Yerel Basın Birliği Derneği tarafından gerçekleştirilen, 1. Yıl 68, 2. Yıl 127, 3. Yıl 180, 4. Yıl 200 yayın organının katılım gösterdiği yayın ve eserin katıldığı Türkiye Yerel Basın Başarı Ödülleri Proje’mizin 5. Sinde yaklaşık 300 basılı, görsel, dijital ve duyusal yayın organı ve eserin katılımıyla gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yerel Basın’ın Avrupa Birliği ve Türkiye Mukayesesi Projesi.

AB Ülkeleri ve Türkiye’de yerel yazılı, basının Ar-Ge ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri.

Mesleğin içinde yer alan haber, reklam, grafik, tasarım, iletişim ve fotoğraf gibi çalışmalarda yer alan gençlerin, dezavantajlı grupların ve kadınların konumu çalışma potansiyellerinin araştırılması.

Projenin Amacı;

- Avrupa Birliği ve Türkiye’nin yerel basına bakışını mukayese etmek.

- Elde edilen verileri bir kitap olarak derleyip, kaynak gösterilerek, Ülke genelinde yapılacak olan yerel basın ve medya faaliyetlerine, eğitim ve seminerlerine destek olmasını sağlamak.

- Yerel Basının yenilikçi ve girişimci kapasitesini geliştirme amaçları güderek fizibilite, istatistik, gözlem ve stratejik eylem gibi çalışmaları ve faaliyetleri gerçekleştirmek.

- Yerel Basının gelişimi ile ilgili gerekli teknolojiyi takip edebilme kapasitesinin geliştirilmesi, eğitim ve erişilebilirlikte ileri seviyeye ulaşmak.

“Yerel Basın İletişim Ağı Projesi” Başta İstanbul olmak üzere, Türkiye genelindeki Yerel Basının iletişim ağını oluşturarak, bir internet sitesinde birleştirmek olacaktır. Bu projemiz ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, İstanbul Dernekler dairesi il müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı ve İstanbul da bulunan bazı üniversiteler ile iş birliği kurarak gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz.

Yurt içinde ve Yurt dışında Türkiye’nin Çeşitli illerinde ve ilçelerinde Şube ve Temsilcilikler kurmaya devam devam edeceğiz.”

Ardından gündem maddeleri okunmasının ardından seçime geçildi.

GENEL BAŞKAN ADAYI

Nezir Karayün

YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

1- Filiz Özsoy

2- Barış Çelik

3- Sabahattin Acar

4- Duygu Canko

5- Ercan Kutlu

6- Nilgün Ege Karaçuha

7- Kadir Özel

YÖNETİM KURULU YEDEK

1- Ranafiliz Değirmenci

2- Adnan Yıldırım

3- Emrah Öztürk

4- Adem Katılmış

5- Baturay Tarakçıoğlu

6- Hakan Eser

7- Neslihan Mican

DENETLEME KURULU ASİL

1 Filiz Keleş

2- Muhammed Mustafa Karayün

3- Yasemin Eryıldız Kuzu

DENETLEME KURULU YEDEK

1- Meral Çetiner

2- Şeref Özata

3- Haluk Özçelik

DİSİPLİN KURULU ASİL

1- Nurhayat Varol

2- Çiğdem Akan

3- Nilüfer Albayrak

DİSİPLİN KURULU YEDEK

1- Nuray Büyüktankaya

2- Zeynep Çağlar

3- Tahsin Akkuş

ONUR KURULU

1-Erdoğan Demir

2- Kaan Engin Vardar

3- Ömer Vehbi Altunçul

4- Hasan Mammadov

5- Mehmet Gülnahar

6- Nuri Çevirgen

7- Sabahattin Öztürk

8- Kenan Balcı

9- Osman İslam

10- Musa Has

11- Zeki Efe

12- AV. Osman Gürcan Çelikkol

13- Mustafa Küpeli

14- Oğuz Cevher

15- Durbey Duran

16- Hüseyin Alpay

17- DR. Salih Yıldırım

18- Ayhan Bayram

19- Fersan Çoksavcı

20- Mahir Murat Abdulllahoğlu

21- Metin Karabulut

22- Şükrü Şahin

23- Meral Çetiner

24- Münir Temelli

25- Ahmet Söyler

25- Henifi Çelik

26- Ahmet Karayün