Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında taşınan yolcu sayısının 100 milyonu geçtiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, “YHT’ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 98,2 milyon kilometre yol kat etti. Bu dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor.” dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Mart 2009’da Ankara-Eskişehir arasında Türkiye’nin ilk yüksek hızlı tren hattını hizmete aldıklarını anımsatarak “Ülkemizi Avrupa’da 6’ıncı, Dünya’da ise 8. yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-Karaman ve son olarak Ankara-Sivas hatlarının açılmasıyla toplam 2 bin 251 kilometrelik yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağında vatandaşlarımızla konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

YHT’LER 100 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ

30 Haziran 2025 tarihi itibariyle de hızlı demiryolu taşımacılığında önemli bir eşiği aştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, “YHT’ler hizmete başladığı tarihten bugüne kadar 100 milyondan fazla yolcumuza hizmet verdi, 98,2 milyon kilometre yol kat etti. Bu dünyanın çevresinde 2 bin 451 tura denk geliyor.” açıklamasında bulundu.

ANKARA-İSTANBUL HATTI 38 MİLYONU TAŞIDI

Ankara-İstanbul hattının, 38 milyon kişi ile en çok yolcuyu taşıdığını dile getiren Uraloğlu, 21,4 milyon yolcu ile söz konu hattı Ankara-Konya ve 21 milyon yolcu ile Ankara-Eskişehir hatlarının takip ettiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Hizmete açıldıkları tarihten bugüne kadar Konya-İstanbul hattında 12,3 milyon, Karaman-Ankara hattında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul hattında 1,7 milyon, Ankara-Sivas hattında 1,8 milyon, Sivas-İstanbul hattında 660 bin, Eskişehir-İstanbul hattında ise 900 bin yolcuya hizmet verdik.” diye konuştu.

“20 ŞEHRE VE NÜFUSUN YÜZDE 51'İNE YHT HİZMETİ SAĞLIYORUZ”

Bakan Uraloğlu, doğrudan ve kombine taşımacılıkla toplam 20 şehre ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirterek, "Yüksek Hızlı Trenler; Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas’a doğrudan sefer yapıyor. Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat kombine taşımacılık yapılıyor. Yüksek Hızlı Tren ve otobüs ya da Yüksek Hızlı Tren ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüs ile yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor.” dedi.