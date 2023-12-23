Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde, İzmir Valiliğimiz İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Bölümü koordinesinde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İzmir 2. İl Çalıştayı" 21 Aralık 2023 tarihinde Karabağlar İzmir Kız İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.Yunus KARKAYA (İZMİR İGFA)

İstiklal Marşımızın okunması ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan çalıştayın açılış konuşmasını İzmir İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz yaptı.

Konuşmasında, Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayının, çocuk ve gençlerimizin daha iyi bir din öğretimi programı ile tanışmaları için planlandığını belirten Yılmaz "İmam Hatip Okullarımızda aldıkları alacakları maneviyat ve ilim ile hayatın her alanında öğrenciler yetiştiriyoruz ve Büyük Türkiye’yi kurma vizyonuyla emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılına Birûnileri, Farabileri, El-Cezîreleri yetiştiriyoruz. Düşünceden yaşama medeniyet tasavvurumuzu yeniden inşa ediyoruz. Çok güçlü olmalıyız, Dünyayı gülşene gül bahçesine çevirecek nesilleri biz yetiştirecek ve bu medeniyeti biz kuracağız” dedi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardimcisi Mehmet Tahir Büdün ise yaptığı konuşmasında bilimle maneviyatın birleştirilerek nesillerin yetiştirilmesinin önemini vurgulayarak dünyanın savaşlar ve acılarla karanlık dönemlerden geçtiği şu günler de en çok da maneviyatıyla öncü olacak ve dünyaya bir umut verecek genç nesillere ihtiyacımız olduğunun altını çizdi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tahsin Koçyiğit konuşmasında ise Kur’an -ı Kerim ve Hadislerin ışığında yetiştirilecek nesillerin geleceğin umudu olacağını bu bağlamda bu çalıştayda din öğretiminin geliştirilmesi noktasında ortaya konulacak görüş ve düşüncelerin çok değerli olduğunu söyledi

Çalışyaya katılan akademisyenlere, ilçe milli eğitim müdürlerine, okul müdürlerine, öğretmenlere ve STK temsilcilerine ve çalistayin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Yılmaz çocuklarımızın gençlerimizin din öğretimi noktasında yetiştirilmesi hususunda oluşturulacak çalıştay raporunun İzmir’den Türkiye’ye rol model olacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından, çalıştayın oturumlarına geçil