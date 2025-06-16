Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” etkinliği, “Aile ve Oyun” temasıyla start aldı. Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, programın öğrencilerin sanat, spor ve kültürel gelişimine katkı sağladığını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Osmanlı Arşivi Külliyesi Konferans Salonu’nda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında “Aile ve Oyun” temalı etkinlik düzenlendi.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, programın öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimini desteklediğini belirtti. Yelkenci, “‘Dilimizin Zenginlikleri’ projesiyle ana dilimizin zenginliklerini öğrencilerimize kazandırıyoruz. Sözlük okumaları, sözlükçe yazma ve yarışmalarla bu süreç Türkiye genelinde sürüyor,” dedi.

HAREZMİ EĞİTİM MODELİ ÖNE ÇIKIYOR

Yelkenci, Harezmi Eğitim Modeli’nin insanı merkeze alan, disiplinler arası bir yaklaşımla teknoloji ve sosyal bilimleri birleştiren bir sistem olduğunu belirterek, "Bu model, Türkiye’nin her yerinde dijital teknolojilerin eğitimiyle birlikte insana fayda üreten bir yapıyla uygulanıyor” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, etkinliğin okullarda yapılan kültür, sanat ve spor faaliyetlerini taçlandırdığını ifade etti. Vali Gül, “Bakanlığımızın politikalarını İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak en iyi şekilde uyguluyoruz. Çocuklarımızın sanat, spor ve kültürle gelişimini destekliyoruz” dedi.

Etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Kâğıthane Kaymakamı Niyazi Erten, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle sahne alarak renkli anlar yaşattı.

Programda, “Dilimizin Zenginlikleri Projesi İyi Örnekler Sergisi”, “Harezmi Eğitim Modeli İyi Örnekler Sergisi” ve “Filistin/Gazze Resim Sergisi” sergilendi. .