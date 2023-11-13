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Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle yola çıkan "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" temalı dijital sergiden oluşan gezici eğitim tırı, Türkiye yolculuğuna devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin 7 bölgesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle buluşmak için İstanbul'dan yola çıkan "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" temalı gezici eğitim tırı; İzmir, Konya, Mersin ve Adana duraklarının ardından bugün de Gaziantep'i ziyaret ederek yolculuğuna devam edecek.

Bakan Tekin'in daha önce yaptığı değerlendirmede "Çocukların ve gençlerin bu tırda görebilecekleri çok kısa bir an ama buradan çıktıktan sonra hem geçmişten almaları gereken dersleri hem de gelecekle ilgili vizyonlarını ve beklentilerini yeniden revize edeceklerdir." ifadelerini kullandığı gezici eğitim tırı, cumhuriyetin köklü mirasını anlatıp gelecek kuşaklara bir vizyon çizmeyi hedefliyor. Gezici eğitim tırı, aynı zamanda dijital sanat etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Yüzyılı ve gelecek yüzyılın eğitimle reformlarını mapping teknolojisiyle 3 boyutlu olarak sunacak gezici eğitim tırının rotasında 16 Kasım'da Erzurum, 18 Kasım'da Trabzon, 20 Kasım'da ise Ordu yer alıyor.

Yedi bölgede öğrencilerle buluşacak "Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılı'na" gezici eğitim tırı, turunu 24 Kasım'da Ankara'da tamamlayacak.



Belirlenen güzergâhta şehrin en merkezi yerinde ziyaretçilerle buluşan gezici eğitim tırını şimdiye kadar on binlerce öğrenci, öğretmen ve veli tarafından ziyaret edildi.