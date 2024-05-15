Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Grup Toplantısı’na katılan Başkan Alemdar, “Şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir olması için çalışacağız, üreteceğiz, katılımcı, kapsayıcı ve eşit bir hizmet şiarıyla gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM’de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı.

Toplantının ardından teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen toplantıda ise Başkan Alemdar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya, Ertuğrul Kocacık, Lütfi Bayraktar, İl Başkanı Yunus Tever, İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Serdar Akgün, ilçe belediye başkanları yer aldı.

“BİR VE BERABER OLMAK DURUMUNDAYIZ”

Başkan Alemdar, “Bizim samimiyete ve kardeşliğe ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz gün ve bugün gerçekleştirdiği konuşmalardan sonra ben dava mensubuyum, ülkeme, milletime ve bayrağıma sevdalıyım diyen kim varsa bir ve beraber olmak durumundadır. Kardeşliğimizi daha samimi bir şekilde pekiştirerek Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE YÜZYILINA YAKIŞIR BİR SAKARYA…”

Sakarya’yı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla başarıya taşıyacaklarını belirten Alemdar, “Bizler AK Parti’mizin her alanda ortaya koymuş olduğu vizyonu, özellikle yerel bazda zirveye taşıma hedefindeyiz. Yeni dönemde şehrimizin Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir olması noktasında çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdüreceğiz. Sakarya’mız için üreteceğimiz projelerde, katılım ve kapsayıcılıkta, eşit hizmet sağlayarak sonuç odaklı çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Alemdar ve Sakarya heyeti, grup toplantısından fotoğraf paylaştı.