İŞKUR verilerine göre Türkiye genelinde 343 bin 770 açık iş tespit edildi. Geçen yıla göre yüzde 4,1 artışın olduğu istatistiklerde en fazla işçi talebi imalat, konaklama-yiyecek hizmetleri ve inşaat sektörlerinde olduğu gözlendi.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan 2025 Yılı Açık İş İstatistikleri Araştırması’nın birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı.

17-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye genelinde 1 ve daha fazla kişi istihdam eden işletmelerde toplam 343 bin 770 açık iş tespit edildi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 oranında artış gösterdi.

Bakan Işıkhan, iş arayan vatandaşların istihdama katılımını kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam ettiklerini vurguladı.

Raporda, en fazla işçi talep eden sektörlerin imalat, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile inşaat olduğu belirtilirken en yüksek açık iş oranına sahip sektörler de, bu alanlar olarak öne çıktı.

İŞKUR sistemindeki açık işleri incelemek için tıklayabilirsiniz