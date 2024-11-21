Kaspersky anketine göre, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde ankete katılan ebeveynlerin yaklaşık üçte biri çocuklarının çevrimiçi yaşamı nedeniyle çocuklarıyla çatışma yaşadıkları kaydedildi. Türkiye’de bu oran yüzde 31 olarak belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde yapılan bir ankete göre Türkiye’de yüzde 35'lik kesim ise çocuklarıyla bu konuda herhangi bir çatışma yaşamadıklarını, ancak bunun çocuklarının çevrimiçi faaliyetleri gerçek sorunlar oluşturmamasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’den ankete katılan ebeveynlerin yüzde 22'si çocuklarının çevrimiçi davranışları nedeniyle para kaybettiklerini itiraf ederken, yüzde 15'i çocuklarının cihazına virüs bulaştığını belirtti.

Ebeveynler ile çocuklar arasındaki çatışmaların nedenlerini derinlemesine incelediğimizde, çoğunun çocuğun cihazlarla geçirdiği süreyle ilgili olduğunu görüyoruz (vaka oranı yüzde 67).Çocuğun izlediği içerik, ankete katılanların çatışmalarının yüzde 35’inin nedenini oluşturuyor. Ebeveynler ayrıca çocuklarının sürekli olarak internette sohbet etmesinden ve faydalı hiçbir şey yapmamasından da rahatsız oluyor - bu da tartışmaların yüzde 20'sinin başlama nedenini oluşturuyor.

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, "Çatışmalar genellikle yanlış anlaşılmalardan kaynaklanıyor. Ebeveynler açısından gelişen modern dijital dünyanın hızına ayak uydurmak gittikçe zorlaşıyor. Bu nedenle çok hızlı ortaya çıkan trendleri yakalayamadıkları için genellikle büyük resmin dışında kalıyorlar. Çocuklara gelince, siber risklerin gerçekliğini hafife alarak ve çevrimiçi ortamda maruz kalabilecekleri içeriği filtrelemek için stratejiler oluşturmayarak dijital yaşamda sınırlı bir dikkatle ilerleme eğilimindeler. Bununla birlikte, çocuğunuzla iletişim kurarak ve dijital yaşamlar hakkında güven ve iyi bir ilişki kurarak durumu iyileştirmek mümkündür. Ebeveynler çocukların olumlu dijital davranış becerileri ve alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olmalı ve onlara temel siber hijyeni öğretmelidir." diye konuştu.

Anket sonuçlarında ailelerle çocukları arasında olası çatışmaları ortadan kaldırmak ve çocukların dijital yaşamlarını ve deneyimlerini korumaya yardımcı olmak için aşağıdaki tavsiyeye uyulmasını tavsiye etti.

Bu noktada çocukların siber güvenliği konusunda daha fazla bilgi edinilmesinin altı çizilirken, "Çocuğunuzla iletişim kurun ve aşmaması gereken sınırlar tanımlayın. Çocukları zararlı içeriklerden ve ekran başında uzun süre geçirmekten korumak için yardımcı bir araç olan ve dijital çevrimiçi etkinliklerini izlemeyi destekleyen Kaspersky Safe Kids gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın" uyarılarında da bulunuldu.