İzmir Doğal Yaşam Parkı, bir kez daha heyecan dolu anlara tanıklık etti. Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil olan ve adı da yapılan anket sonucu yurttaşların oyları ile belirlenen fil İzmir 14. yaş gününü kutladı. Bu özel günde İzmir, kendisi için bal kabağı ve meyvelerle hazırlanan pastayı yedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda doğum günü coşkusu yaşandı. Türkiye’nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan parkta yaşamını sürdüren Begümcan ve Winner çiftinin kızlarından olan ve Türkiye’de dünyaya gelen ilk fil olan İzmir’in 14. yaş günü kutlandı.

İzmir, kardeşleri Deniz ve Ege’nin de katıldığı kutlamada, bal kabağı, elma, havuç gibi meyveler ve yoncadan yapılan pastayı, büyük bir iştahla yedi.

Parkın ziyaretçileri de bu eşsiz kutlamaya alkışlarla eşlik etti.

Kutlamalara katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Okyay, “Coşkuluyuz. İzmir’imiz, Türkiye’de doğan ilk Asya fili. Türkiye’de ilk ve tek olan fil ailesinin en güzel kızlarından birinin yaş gününü kutluyoruz. İzmir bizim için çok önemli. Son derece uysal bir kız. Annesi ve kardeşleri ile aynı ortamda yaşıyor. Çok mutluyuz. Güzel bir an. Herkesi bu güzel fil ailesini görmeye İzmir Doğal Yaşam Parkı’na bekliyoruz” dedi.

Fil ailesinin ayak ve tırnak bakımları periyodik olarak yapılıyor. Yine bu özel günde İzmir filin ayak bakımı, Veteriner Hekim Gözde Budak Taşçı tarafından yapıldı. Taşçı, “Haftanın iki günü ayak bakımlarını özenle yapıyoruz. Filler çoğu hastalığı ayaklarından alır. Bu yüzden ayak bakımına ayrı özen gösteriyoruz” diye konuştu.