Türkiye’nin en büyük entegre endüstriyel holdingi ve doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye ve Turkcell enerji sektöründe bir ilki gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Aliağa Yarımadası’na özel geliştirilen Türkiye’nin en büyük açık hava Private LTE projesi, iki büyük kurumun iş birliğinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Böylece Turkcell tarafından SOCAR Türkiye’ye özel yüksek güvenlikli bir mobil iletişim ağı oluşturuldu.

SOCAR Türkiye ve Turkcell’in 2022 Aralık ayında imza attığı iş birliği ile hayata geçen ve enerji sektöründe bir ilk olan Türkiye’nin en büyük açık hava Private LTE projesi tamamlandı. İş birliği kapsamında Turkcell, İzmir Aliağa Yarımadası’nda sadece SOCAR Türkiye bilgi teknolojileri altyapısı için baz istasyonları kurarak yüksek güvenlikli özel bir mobil iletişim ağı (Private LTE) oluşturdu. SOCAR Türkiye’nin STAR Rafineri, Petkim ve SOCAR Depolama gibi önemli iştiraklerinin bulunduğu bölge, Türkiye’nin ilk “Özel Endüstri Bölgesi” unvanını taşımanın yanı sıra enerji sektöründeki dijital dönüşüm için de model oldu.

Projeyle SOCAR Türkiye’nin bilgi teknolojileri vizyonu, Turkcell’in teknolojik altyapısıyla birleşti ve tesis için daha verimli, esnek, ölçeklenebilen ve en yeni teknolojilere hazır bir altyapı sağlandı.

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon ve Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt kısa sürede başarıyla hayata geçirilen projeyle ilgili, "Turkcell ile başlattığımız teknolojik iş ortaklığımız çerçevesinde sahamızda kurulan ve Türkiye’de bu büyüklükte ve açık alanda bir ilk olan Private LTE (5G’ye hazır özel mobil şebeke) altyapısı ile hedeflediğimiz dönüşüme hizmet edecek büyük bir adım attık" dedi.

Projenin gerçekleştirildiği alanı ziyaret eden Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata şunları söyledi: “SOCAR Türkiye’nin mükemmel altyapı ve ağ güvenliği deneyimiyle birleşen Turkcell’in teknoloji alanındaki uzmanlığıyla benzersiz bir iş birliği sürdürdük. Bu ortaklık, stratejik bir adımı da işaret ediyor. Proje ile SOCAR Türkiye; mevcut iletişim altyapısına ek olarak telekomünikasyon altyapısını da kullanarak operasyonel verimlilik, iş güvenliği ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik farklı dijital uygulamaları sektöründe hayata geçiren ilk şirket unvanını aldı. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunun bayrak taşıyıcısı olarak, geleceğin teknolojilerinde aktif rol üstlenmek için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımıza ve iş birliklerine hız kesmeden devam edeceğiz.”