ManpowerGroup'un İstihdama Genel Bakış Araştırması'na göre, 2024 yılının 3. çeyreğinde Türkiye'de Net İstihdam Görünümünün (NEO) yüzde 17 puan ile olumlu bir seyir izlemesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - ManpowerGroup, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 374 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Ankete göre büyük ekonomilerde ve sektörlerde işe alımlarda bir yavaşlama söz konusu. Bu yavaşlama halen yüksek enflasyonla boğuşan ülkelerde daha belirgin hale gelirken artan iş gücü maliyetleri ve bilgiye dayalı işler yapanlara olan talebin azalması bilgi teknolojisi gibi sektörleri de vuruyor. Ayrıca, Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler küresel ekonomi üzerinde maliyet ve tedarik zinciri baskıları yaratmaya devam ediyor.



Küresel çapta devam eden bu belirsizliği yansıtan ankete göre mevsimsellikten arındırılmış Küresel Net İstihdam Görünümü (NEO) 22 puan ile geçen çeyreğe göre değişmeden yatay bir seyir izliyor. Yeteneklere olan talep geçen çeyrekle aynı seviyede kalmaya devam ederken NEO geçen yıl bu zamanlarda görülen 28 seviyesine de henüz yükselmedi.

İSTANBUL (İGFA) - ABD ve Çin gibi büyük ekonomiler de istihdam beklentileri düştü. ABD'de (30) istihdam beklentileri geçen çeyreğe göre 4 puan düşerek üst üste dördüncü çeyrekte de geriledi. Benzer şekilde, Çin'in işe alım beklentileri (28) bir çeyrek daha gerilerken (-4), Hindistan'da (30) geçen yılın aynı döneminden bu yana ilk büyük düşüş (-6) görüldü. Buna karşılık Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA; 18, +2) ile Güney ve Orta Amerika (22, +3) bölgelerinde geçen çeyreğe göre istihdam beklentilerinde iyileşme yaşandı.

EN GÜÇLÜ VE EN ZAYIF SEKTÖRLER

Türkiye'deki en rekabetçi sektör, geçen çeyreğe göre 27 puan ve geçen yılın bu çeyreğine göre 8 puan artarak 30 NEO puana ulaşan ulaştırma, lojistik ve otomotiv sektörü oldu. Böylelikle Türkiye geçtiğimiz çeyrekte ulaştırma, lojistik ve otomotiv sektöründe yaşadığı düşüşü telafi etme başarısını da göstermiş oldu. Hatta Türkiye ulaştırma, lojistik ve otomotiv sektöründeki çeyreklik artışta, sektörün ortalama artışının 22 puan üzerinde 7. sırada yer aldı. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Ulaştırma ve Lojistik & Otomotiv (30)

Bilgi Teknolojileri (27)

Tüketim Malları ve Hizmetleri (15)

Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (14)

Finans ve Gayrimenkul (12)

İletişim Hizmetleri (5)

Enerji ve Kamu Hizmetleri (3)

Sağlık ve Yaşam Bilimleri (-4)

Diğer (13)



Türkiye'nin en rekabetçi bölgesi Karadeniz Bölgesi oldu. Bölgede işe alım beklentileri bir önceki çeyreğe göre 13 puan artarak ve geçen yılın bu dönemine göre sabit kalarak 29 NEO oldu. Bu bölge geçen çeyreğe kıyasla beklentilerde en büyük büyümeyi kaydeden ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüş yaşamayan tek bölgesi olması açısından da öne çıktı. Bölgelerin NEO puanları:

Karadeniz (29)

Ege (21)

Akdeniz (15)

Marmara (15)

İç Anadolu (14)

Doğu Anadolu (6)

Güneydoğu Anadolu (-8)