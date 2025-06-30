Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre, Mayıs 2025’te işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bine düştü. İşsizlik oranı yüzde 8,4 seviyesine inerken, istihdam oranı ise yüzde 49'a ulaştı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı Mayıs ayında işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin kişiye geriledi.

İşsizlik oranı 0,2 puan düşüşle yüzde 8,4 seviyesine indi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 11,9 olarak kaydedildi.

İSTİHDAMDA ARTIŞ

Mayıs ayında istihdam edilenlerin sayısı 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3, kadınlarda ise yüzde 32,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı ise bir önceki ayla aynı kalarak yüzde 53,5 seviyesinde sabit kaldı. İşgücüne katılım erkeklerde yüzde 70,9, kadınlarda yüzde 36,5 olarak ölçüldü.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puan düşüşle yüzde 15,4’e geriledi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,0, genç kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat oldu. Atıl işgücü oranı ise 1,1 puan azalarak yüzde 31,0 seviyesine düştü.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ise yüzde 20,2 olarak kaydedildi.