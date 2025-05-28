Türkiye genelinde hava parçalı bulutlu, doğuda rüzgar güney ve güneybatıdan kuvvetli, yer yer fırtına (50-70 km/s) şeklinde esecek.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması beklenirken, Trakya, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul’un kuzeyi, Antalya’nın iç kesimleri, Balıkesir’in doğusu, Bursa’nın güneyi, Sakarya, Malatya ve Van’ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın kuzey ve batısı, Kayseri ve Niğde'nin güney ve doğusu ile Aksaray ve Nevşehir çevreleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın; doğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına olarak (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.