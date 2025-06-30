İletişim Başkanlığı, son 3 günde Türkiye genelinde 263 orman yangınının 259’unun kontrol altına alındığını, İzmir, Manisa ve Hatay’daki 4 yangına ise yoğun müdahalenin devam ettiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, 27-29 Haziran 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde toplam 263 orman yangını meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu yangınlardan 259’unun ekiplerin etkili müdahalesiyle kontrol altına alınırken, 4 bölgede yangınlara müdahale çalışmaları aralıksız sürdüğü kaydedildi.

İzmir’deki yangınlara 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve binden fazla personelle müdahale edildiği belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, yangınlara karşı hava ve kara unsurlarıyla yoğun bir mücadele yürüttüğü kaydedildi.

Riskli bölgelere ekip ve ekipman takviyesi yapılırken, gelişmeler anlık olarak takip ediliyor ve koordinasyon Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlandığı belirtildi.

ÜLKEMİZ GENELİNDE SON 3 GÜNDE MEYDANA GELEN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN SON DURUMÜlkemiz genelinde son 3 günde (Cuma, Cumartesi ve Pazar) toplam 263 yangın meydana gelmiştir. Bu yangınların 259’u etkili müdahale neticesinde kontrol altına alınmış, halihazırda devam eden 4 orman… pic.twitter.com/7eGMZUvKD2— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 30, 2025

Devam eden yangınlar ise şöyle:

İzmir Menderes-Kuyucak

İzmir Seferihisar-Doğanbey

Manisa Akhisar-Doğankaya

Hatay Antakya-Üçgedik