Değişen dünya düzeni, hızla artan nüfus, iklim değişikliği ve sınırlı tarım arazileri, tarımsal üretimde yenilikçi çözümler arayışını zorunlu hale getirdi. Türkiye’nin topraksız tarımda dünyada ilk dört ülke arasında yer aldığını ve Avrupa'da ise ikinci sırada bulunduğunu belirten Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, Agrotermal ile Türkiye'yi daha etkin bir jeotermal tarım üssü haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de topraksız tarım pazarı büyümeyi sürdürürken, Yediyol'un yenilikçi ruhunu tarım sektörüne taşıdığımarkası Agrotermal,1 milyon metrekarelik sera projesiyle topraksız tarıma öncülük ediyor.

“SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAYI AMAÇLIYORUZ” Topraksız tarımın Türkiye'de gıda güvenliğini arttırmada önemli bir rol oynadığını belirten Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, Türkiye’nin topraksız tarımda Avrupa ikincisi olduğunun altını çizerek şunları söylüyor: “Topraksız tarımın mevcut durumuna baktığımızda Türkiye, örtüaltı varlığı bakımından dünyada ilk dört ülke arasında. Avrupa'da iseİspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Topraksız tarım yöntemi, özellikle bitkilerin besin ve su ihtiyaçlarını doğrudan köklerine sunduğundan, ürünlerdeki verimliliğin artmasına yardımcı oluyor. Mevsim değişikliklerinden ve hava koşullarından bağımsız olarak yıl boyunca ürün yetiştirmeye olanak tanıdığından sürekli üretim yapılabiliyor. Topraksız tarımda, bitkilerin büyümesi için kullanılan besin solüsyonları, kimyasal gübre ve pestisitlerin kullanımını minimize ediyor. Bu daürünlerin daha doğal ve sağlıklı olmasını sağlarken, toprak erozyonu ve su kirliliği gibi çevresel sorunların önlenmesine de yardımcı oluyor. Biz de bu anlayışla hareket ederek, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik hedefli projeler geliştiriyor, sektörde öncü olmayı amaçlıyoruz.”

“HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'Yİ DAHA ETKİN BİR JEOTERMAL TARIM ÜSSÜ HALİNE GETİRMEK”

Türkiye’nin jeotermal tarım konusunda iyi bir noktada olduğunu belirtenMendi,“Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2023 verilerine göre, dünyada özellikle örtü altı sebze üretiminin tamamına yakını topraksız kültür seralarında yapılıyor. İspanya, Fransa, Belçika, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, ABD, İsrail, Kolombiya ve Çin gibi birçok ülkede yaygın olarak yapılan topraksız tarım, en yoğun olarak yüzde 95 oranla Hollanda'da gerçekleştiriliyor.Türkiye, tarım için kullanılabilecek alanlar, jeotermal kaynaklar ve coğrafi konum açısından diğer ülkelerden daha avantajlı bir konumda yer alıyor. Yediyol Holding olarak, Agrotermal'in jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarında kullanılan topraksız tarım yöntemleri ile verimsiz arazileri verimli seralara dönüştürüyoruz. Hedefimiz, Türkiye’nin her bölgesinde yenilenebilir ve temiz enerji alanında lider şirket olmak. Konya/Tuzlukçu’da kurulan jeotermal ısıtmalı teknolojik seralarımız, verimsiz arazilerde kurularak verimli toprakların korunmasını sağlıyor. Balıkesir projemiz onay aşamasında; bu yıl bitmeden Balıkesir’de de 80 bin m2’lik proje başlangıcı yapmayı hedefliyoruz. Hedefimiz yeni yatırımlarla Türkiye'yi daha etkin bir jeotermal tarım üssü haline getirmek” açıklamasında bulundu.

