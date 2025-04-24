Türkiye genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde yerel sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı tahmin edilirken, rüzgarın da yer yer hızı 70 km/saate ulaşabilir.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu, Balıkesir ve Sakarya’da yerel sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor. İç Ege, Batı ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Zonguldak, Bartın, Tunceli ve Bingöl’de yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak. Marmara’nın kuzeyi ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülebilir.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, önemli değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle güneyden, kuzeybatıda kuzeyden hafif esecek; ancak Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-70 km/saat) olacağı, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.