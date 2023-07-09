Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi (GABAM), Altıncı Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında “Türkiye'de Bizans Çalışmalarının Serüveni” başlıklı bir sergi düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümünde Türkiye’de Bizans çalışmalarının çokkültürlü doğasını ve kurumsallaşma hikâyesini inceleyen sergi, arşiv belgelerinden videolara birçok farklı malzemeyi ilk kez izleyiciyle buluştu.

Koç Üniversitesi Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Merkezi, Altıncı Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu kapsamında, “Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Serüveni” başlıklı bir sergi düzenledi.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Koray Durak küratörlüğünde ve GABAM Projeler Koordinatörü Merve Özkılıç editörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 31 Mart 2024 tarihine kadar Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) ziyaret edilebilecek.

Serginin ikinci yarısı ise 1990’lardan günümüze gittikçe zenginleşen bilimsel toplantılar, geçmiş sergiler, mimari araştırmalar ve müze çalışmalarına odaklanıyor. Ziyaretçiler bu bölümde paleografi, epigrafi, sicilografi ve sualtı arkeolojisi çalışmaları ile mimari restorasyonları da görme imkânı buluyor.

Serginin son bölümü hem eğitim alanına ilgi duyanlara hem de kitap meraklılarına yeni bir bakış açısı sunuyor.

Bu bölümde ortaöğretimde Bizans’a ilişkin müfredat değerlendirilirken konuya ışık tutacak çocuk kitapları da sergileniyor.