Türkiye’den 10 girişimci, startup ve teknoloji fuarı VivaTech’e katıldı.İSTANBUL (İGFA) - TEB Girişim Bankacılığı ve ODTÜ TEKNOKENT iş birliğiyle yürütülen, Business France ile La French Tech İstanbul'un destek verdiği yapay zeka odaklı Fransa Hızlandırma Programı’nda girişimcilerin Fransa pazarını tanıması, iş birliği geliştirmesi, potansiyel yatırımcılarla görüşmesi ve ihracatı teşvik etmesi amaçlandı.

Katılımcılar Fransa pazarına ilişkin pratik bilgiler edinirken, sektörün önde gelen isimleriyle tanışma fırsatı da buldu. 22-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen teknoloji fuarı VivaTech ile başlayan Fransa Hızlandırma Programı, girişimcilere global bir ağ oluşturma ve inovatif teknolojileri keşfetme fırsatı sundu.

Program kapsamında, girişimciler fuarın ardından Paris'te Station F ve BNP Paribas ekipleriyle bir araya gelerek küresel bağlantılar kurma ve yatırımcılarla tanışma imkanı elde ederken, BNP Paribas’ın İnovasyon Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğe katılarak Fransız ekosistemindeki önemli isimlerle buluşan girişimciler, 29-31 Mayıs tarihlerinde Grenoble'da düzenlenecek üç günlük kamp boyunca da hızlandırma programları yöneticilerinin yanı sıra BNP Paribas, BPI ve KPMG gibi önde gelen kurumların yöneticileriyle toplantı yapacak.