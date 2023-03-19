Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Türkiye'nin parmakla gösterilen ülke haline geldiğini belirten Erdoğan, "Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz" dedi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayisinin gücüne güç katacak Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Yatırım bedeli 80 milyon doları bulan bor karbü üretim tesisi Türkiye'nin ilk, dünyanın sayılı işletmelerinden olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eskişehir'de keşfedilen nadir toprak elementini kazanca dönüştüreceğiz. Ham madde ile başlayıp nihai ürüne kadar uzanacak bir sistemi hayata geçirmekte kararlıyız" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 ÜLKESİNE ÇIKARMA HEDEFİNDEYİZ"

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ülkesine çıkarma hedefinde olduklarını kaydeden Erdoğan, "Son yıllarda milletçe zorlu sınamalardan geçtiğimiz bir gerçektir. COVID nedeniyle 2 yıl sıkıntı çektik. Kur, faiz, enflasyon yüzünden başka bir sınamadan geçtik. Asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Biz hiçbir tehdide hiçbir zorluğa teslim olmamış milletiz. Bugün bir yandan depremin enkazlarını kaldırıyoruz bir yandan kalıcı konutların yapımına başlıyoruz. Bir an önce vatandaşlarımızı aç açıkta bırakmayalım. Sanayicisiyle, esnafıyla deprem bölgesindeki üreticilerimizi destekleyerek istihdamı sağlıyoruz" diye konuştu.

FELAKETİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ

Deprem bölgelerinde vatandaşlardan bir yıl izin istediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bir yıl içerisinde kalıcı konutları da bitireceğiz. Çadır kentten konteyner kentlere, bunlarla birlikte prefabrik kentler yapıyoruz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak. Alt yapısıyla üst yapısıyla yeni, güvenli yerleşim yerleri kurarak Türkiye yüzyılına doğru yürümeyi sürdüreceğiz" dedi.

"DURMAK VE DİNLENMEK HARAMDIR"

"Tüm bunları başarana kadar bize durmak, dinlenmek haramdır" diyen Erdoğan, "Türkiye'nin bir kısmında yaşanan sıkıntı için ülkenin tamamıyla güçlü olması şarttır. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırırken diğer şehirlerimizi ihmal etmiyoruz. Togg ön siparişleri alınmaya başladı, rekor bir talebe ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları gerçekleştireceğiz. Buradan elde ettiğimiz tecrübe ile Kütahya'da 5 bin ton kapasiteli yeni bir bor karbür tesisi kuracağız. Durmak yok yola devam. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milletimize sunma çabalarımız bunlardan biridir. Başkaları ne yaparsa yapsın biz hakkın rızası için, halkın rızası için hizmet etmeye devam edeceğiz. Milletimize ne söz verdiysek, tek tek hayata geçireceğiz" diye konuştu.

https://youtu.be/rp4ndwCTTT0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye'de, Eti Maden'in geçen yıl 1 milyar 321 milyon dolarlık satış geliriyle rekor kırdığına dikkati çekti.

TESİS YILDA BİN TON BOR KARBÜR ÜRETECEK

Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.

Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.