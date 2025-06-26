Milli Savunma Bakanlığı, İsrail-İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığını açıklarken, Gazze’de kalıcı ateşkes ve bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasının bölgede istikrar için şart olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın toplantısında, İsrail ile İran arasında ilan edilen ateşkese ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtirken, anlaşmanın eksiksiz uygulanması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade etti.

DİPLOMASİ VE BARIŞÇIL ÇÖZÜM VURGUSU

Bakanlık, bölgede gerçek barış ve istikrarın tesisi için barışçıl yöntemler ile diplomatik çözüm arayışlarının esas alınması gerektiğini vurguladı. Bu doğrultuda her türlü yapıcı diyalog ve girişimi desteklediklerini belirten Bakanlık, “Bölgesel istikrar ancak yapıcı diplomasi ve barışçıl çözümlerle mümkündür” mesajını verdi.

İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyor, varılan ateşkesin eksiksiz uygulanmasını ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz. Gazze’de de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılması… pic.twitter.com/liXIXLpx1h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2025

Gazze’deki duruma özellikle dikkat çeken Bakanlık, bölgede bir an önce kalıcı bir ateşkesin sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasının sürdürülebilir bir barış süreci için elzem olduğunu ifade eden Tuğamiral Aktürk, açıklamasında, Gazze’de kalıcı ateşkes, insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması ve bölgede sürdürülebilir bir barış sürecinin başlatılması için kritik önemde olduğunu kaydetti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ ŞART

Bölgede istikrarın sağlanması için bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasının şart olduğunu vurgulayan Bakanlık, “Bölgesel barış ve istikrar ancak kalıcı bir ateşkes ve bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkündür” ifadeleriyle Türkiye’nin bu konudaki net duruşunu bir kez daha ortaya koydu.