Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına yapılan provokatif eyleme izin verilmesine tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına yönelik provokatif eylem sonrası Türkiye'den tepki geldi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Danimarka’da 24 Mart günü kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı Bayrağımıza karşı gerçekleştirilen nefret suçunun içinde bulunduğumuz Ramazan ayında 31 Mart günü tekrar işlenmesine izin verilmesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" ifadeleri yer aldı.