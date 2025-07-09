Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Şam’da Suriye Enformasyon Bakanlığı ile medya ve iletişim alanlarında iş birliği görüşmeleri yaptı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı heyeti, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye Enformasyon Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Heyet, Kamu Diplomasisi, Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ile Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daireleri’nden üst düzey temsilcilerden oluştu.

Görüşmede, Suriye Enformasyon Bakan Yardımcısı Mohammad Tafran, Suriye Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürü Ala Bassilo, Dış Basın Dairesi Başkanı İbrahim Sued ve Bakan Özel Kalem Müdürü Layla Al Rifai hazır bulundu.

Ziyarette, Türkiye’nin iletişim alanındaki kurumsal yapısı ve faaliyetleri tanıtıldı. İki ülke arasında medya, enformasyon, dezenformasyonla mücadele, halkla ilişkiler, basın-yayın ve stratejik iletişimde iş birliği imkanları ele alındı. Türkiye’nin bu alanlarda bilgi ve tecrübe paylaşımına hazır olduğu vurgulandı.

Suriye tarafı ise dijitalleşme, basın-yayın ve dezenformasyonla mücadelede Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, iletişim alanında kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi öne çıkarıldı.