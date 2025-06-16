Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Nisan ayı cari işlemler açığının yıllık bazda 10,7 milyar dolar azalarak 15,8 milyar dolara gerilediğini, hizmet ihracatının ise rekor kırarak 116,5 milyar dolara ulaştığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2025 yılı Nisan ayına ilişkin cari işlemler ve dış ticaret verilerini değerlendirerek, Türkiye’nin ekonomik performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan 2025’te yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, 2024’ün aynı ayındaki 26,5 milyar dolardan 15,8 milyar dolara gerileyerek 10,7 milyar dolarlık bir düşüş kaydetti.

Ancak aylık bazda cari açık, 2024 Nisan’ındaki 4,8 milyar dolardan 7,9 milyar dolara yükseldi.

MAYIS AYINDA İHRACAT REKORU

Bakan Bolat, Mayıs 2025 öncü verilerine göre ihracatın yüzde2,7 artışla 24,8 milyar dolara ulaşarak tarihin en yüksek aylık rekorunu kırdığını duyurdu. İthalat yüzde2,1 artarak 31,3 milyar dolar olurken, dış ticaret açığı Nisan’a göre yüzde46,5 azalarak 6,47 milyar dolara geriledi. Bolat, Mayıs’ta cari işlemler açığının sıfıra yakın bir seviyeye inebileceğini öngördü.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN İHRACAT ÇEŞİTLİLİĞİ

Bolat, küresel ticaretteki korumacılık ve AB’deki zayıf ekonomik görünüm gibi zorluklara rağmen Türkiye’nin ihracat yapısını güçlendirdiğini belirtti. 2025 Mayıs itibarıyla yıllık ihracat 265,5 milyar dolara ulaştı, 220’den fazla ülkeye 12.846 üründe ihracat yapıldı. Bakanlık, katma değerli ürünlerde rekabetçiliği artırmak için ürün-ülke-firma odaklı politikalar geliştirmeye devam ediyor.

Yaz aylarında turizm gelirlerinin artmasıyla cari işlemler hesabının fazla verme eğilimine gireceğini öngören Bolat, hükümetin mal ve hizmet ihracatını artırma, yerli üretimi destekleme ve makroekonomik istikrarı güçlendirme politikalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye’nin “İnovasyon-Üretim-Yatırım-İstihdam-İhracat-Adil Bölüşüm” öncelikli kalkınma stratejisiyle bölgesel ve küresel bir cazibe merkezi olmayı hedeflediğini kaydeden Bakan Bolat, paylaşımında, “Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatımızın rekabet gücünü artırmak ve ekonomik büyümeyi desteklemek için kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye, küresel ticaretteki fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir büyüme yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.