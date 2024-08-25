Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, yeni ekonomik programın uygulamaya konulmasından bu yana Türkiye'nin tükenen döviz kasalarını yeniden doldurmaya başladığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, yazılı yaptığı açıklamada, daha geleneksel para politikasına geçişten bu yana kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgileri verdi.

Son yıllarda piyasayı terk eden yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası’nın doğru adımları sonucu yeniden dönmeye başladığını belirten Ertemel, "Bir dizi reform, Türkiye’yi yatırım yapılabilir yerel para birimi varlıklarına sahip ülkeler evrenine geri yerleştirdi. Hedge fonları ve diğer yatırımcılar son aylarda Türk lirasına milyarlarca dolar yatırım yapmaya başladı. Fon yöneticileri, ekim ayından bu yana yaklaşık 24 milyar dolar yatırdı. Döviz rezervlerinin bir göstergesi olan net dış varlıklar, Mayıs 2023 seçimlerinden hemen sonra eksi 21 milyar dolardan yaklaşık 38 milyar dolara çıktı. Uluslararası para girişleri, Türkiye’nin azalan döviz rezervlerini yeniden inşa etme çabalarına büyük katkı sağladı" diye konuştu.

5 MİLYAR DOLARLIK SUUDİ MEVDUATI İADE

Türkiye'nin en son ekonomik güvenin göstergesi olarak 5 milyar dolarlık Suudi mevduatını iade ettiğini kaydeden Ertemel, "Türkiye'nin Suudi Kalkınma Fonu ile Mart 2023'te imzaladığı mevduat anlaşması karşılıklı mutabakatla feshedildi. Türkiye'nin anlaşmayı feshetme kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs 2023'te yeniden seçilmesinin ardından daha geleneksel politikalara yönelmesinin ülkenin 1 trilyon dolarlık ekonomisini nasıl istikrara kavuşturduğunun son işaretidir. 2002’den 2012'ye kadar olan dönemde ekonomi gerçek anlamda yüzde 64 büyümüş ve kişi başına düşen GSYİH yüzde 43 artmıştı. Ekonomi programını kararlılıkla uygulayarak yeniden kalıcı bir refah artışı sağlanacağına olan inancımız tamdır.” dedi.