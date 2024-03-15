Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 365 gün enduro ekstrem sporu yapılabilecek Endurobil 365 Ekstrem Park'ın Bilecik'e kazandırılacağını duyurdu.BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, motor tutkunları ve ekstrem spor sevenlere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjde verdi. Vali Aygöl paylaşımında, 365 gün enduro ekstrem sporu yapılabilecek Endurobil 365 Ekstrem Park'ın Bilecik'e kazandırılacağını belirtti.

Aygöl “Endurobil 365 Ekstrem Park” alanının 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayak Yarışında da ilk ev sahipliğini yapacağını duyurdu.

Vali Aygöl ayrıca, Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ve Bilecik Belediyesi ekiplerince yapımı sürdürülen 1400 metre uzunluğunda, 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru, 34 ağaç engel ve Bilecik’in “B” harfini yansıtan Türkiye’nin en uzun taş virajından oluşan alanın yapım çalışmalarında sona gelindiğini ifade etti.