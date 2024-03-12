İstanbul'da yer alan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde 7-10 mart tarihlerinde Türkiye’nin  en büyük güzellik ve bakım fuarı gerçekleşti . Türkiye’den  ve dünyanın bir çok yerinden en başarılı markaların  yer aldığı fuarda Mint akademiye yoğun bir ilgi oluştu . İSTANBUL (İGFA) - Güzellik ve bakımda son yıllarda büyük başarı yakalamış , son olarak da çalışma bünyesine medya , organizasyon ve reklam kollarını da dahil eden Mint akademi  fuarda cihazları,  kozmetik ürünleri ve verdiği güzellik eğitimleri ile son derece dikkat çekti .

Toplam ciro yıllık ve aylık arttı Toplam ciro yıllık ve aylık arttı

Sektöre yeni isimler ve markalar kazandırmaya devam eden Mint Akademi kurucusu ve başkanı Tarık Yalçıntepe “ işimizi hakkıyla ve layıkıyla yapmanın karşılığını  alıyoruz . Maalesef ki son yıllarda kirletilen bu sektöre eski saygınlığını tekrar kazandırmak için elimizden gelen herşeyi  yapacağız “ diyerek iddialı bir duruş sergiledi .