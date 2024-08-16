Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Firma, dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan ve iş dünyasının oskarları olarak bilinen International Business Awards (IBA) ödül programında toplam 3 ödüle layık görüldü.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük havlu ihracatçısı Bursalı, başarı çıtasını gün geçtikçe yükseltmeye devam ediyor. Firma, International Business Awards (IBA) ödül programında 2 altın, 1 gümüş ödül olmak üzere toplam 3 ödül alma başarısı gösterdi.

Bursalı, Bursalı markasıyla ‘Yılın Şirketi - Giyim, Güzellik ve Moda’ ve ‘Yılın Şirketi - Tüketici Ürünleri’ kategorilerinde altın ile yine Bursalı markasıyla ‘Yılın En Yenilikçi Şirketi’ kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Ödül hakkında açıklamalarda bulunan Bursalı İcra Kurulu Başkanı Alper Bursalı, uluslararası platformlardaki başarılarına bir yenisini daha ekledikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bursalı, Türkiye’nin tekstil sektöründeki ilk ve tek Ar-Ge & Tasarım Merkezi unvanına sahip şirketi olarak, yenilikçi ürünleri ile sektörlerinde fark yarattıklarını ifade ederek, “Dünyanın önde gelen ödül programlarından biri olan ve iş dünyasının oskarları olarak bilinen International Business Awards (IBA) ödül programında 3 ödüle layık görüldük. Bu yıl 21.’si düzenlenen IBA ödül programı, iş dünyasında başarılı şirketleri, projeleri, ürünleri ve profesyonelleri öne çıkaran çok sayıda kategorisiyle öne çıkıyor. Bu yıl IBA ödül programında 16 ana kategori ve 600’ün üzerinde alt kategoride uluslararası başarılı projeler yarıştı ve programın bu yılki turu, 62 farklı ülkeden 3.800’ün üzerinde başvuru aldı. Bu yılki yarışmada Bursalı markamızla "Yılın Şirketi - Giyim, Güzellik ve Moda" ve "Yılın Şirketi - Tüketici Ürünleri" kategorilerinde altın ödülleri alarak sektörümüzdeki liderliğimizi bir kez daha kanıtladık. Ayrıca, "Yılın En Yenilikçi Şirketi" kategorisinde de gümüş ödül kazanan firmamız, inovasyon konusundaki gücünü de ortaya koydu” dedi.

Elde ettikleri bu başarı ile firmalarının küresel pazarlardaki etkinliğini ve rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade eden Bursalı, firmalarının kalitesi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye’nin adını uluslararası arenada duyurmaya devam ettiğini kaydetti.

YENİ BAŞARILAR ELDE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bursalı, “Aldığımız ödüller firmamızın müşteri odaklı çalışma prensiplerinin, yüksek kalite standartlarımızın ve yenilikçi çözümlerimizin bir sonucudur. Ülkemizde tekstil sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve sektörde yeni üretim teknolojilerinin gelişimine öncülük etmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de küresel çapta büyümeye ve yeni başarılar elde etmeye devam edeceğiz. Bursalı olarak International Business Awards’da kazandığımız bu ödüller, firmamızın uluslararası platformlarda ne kadar güçlü bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi” diye konuştu.

Bursalı, sürdürülebilir bir başarı için kendilerini sürekli geliştirdiklerini, gelişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve iş süreçlerini bu doğrultuda geliştirdiklerini dile getirerek, Ar-Ge ve tasarıma dayalı katma değeri yüksek üretim yapma hedefiyle yollarına devam ettiklerini de sözlerine ekledi.