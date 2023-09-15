3,5 milyon metrekarelik alana kurulan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı; rengarenk bitkiler, aromatik meyveler, seralar, üretim alanları, göletler, etkinlik alanları, spor sahalarıyla her hafta on binlerce Ankaralıyı ağırlayacak. BAKAP; 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 14.00’te gün boyu sürecek etkinliklerin yanı sıra 19.00’da Sagopa Kajmer ve Haluk Levent konserleriyle açılacak.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte tarım ve üretimi desteklerken bozkırda yeşilin hikâyesini de yazmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından yeniden kullanıma kazandırılan Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’ndeki atıl araziye kurulan BAKAP (Başkent Ankara Kalkınma Projesi) Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı açılış için gün sayıyor.

3,5 MİLYON METREKARELİK ALANA KURULDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin en büyük tarım ve rekreasyon alanını Başkente kazandırıyor. Ankara’nın vizyon projesi olan ve her hafta on binlerce vatandaşı ağırlayacak BAKAP, 3,5 milyon metrekarelik alana kuruldu.

Bozkırda yeşilin hikâyesinin yazıldığı BAKAP’ta; 24 bin 500 süs bitkisi, 2 milyon 200 bin peyzaj bitkisi, 160 bin metrekare çim alan, 10 bin metrekare peyzaj alanı ve 3 adet biyolojik gölet bulunuyor.

LAVANTA BAHÇELERİ VE TARIM ALANLARI HİZMETE HAZIR

Yıllarca betona boğulmuş bir kentin doğayla buluştuğu BAKAP’ta; 55 bin metrekarelik bir lavanta bahçesinin yanı sıra 200 dekar arpa/buğday saman balyası üretim alanı, 130 dekar silajlık mısır üretim alanı, 75 dekar yonca balyası üretim alanı, 40 dekar çörekotu üretim alanı, 40 dekar sebze üretim alanı, 20 dekar ve 70 tür tıbbi aromatik bitki üretim alanı hizmet vermek için bekliyor.

Vatandaşların sevdikleriyle birlikte güzel anılar biriktirebileceği BAKAP’ta; 425 dekar alanda ahudududan alıça, armuttan aronyaya, ayvadan bademe, biberiyeden böğürtlene, cevizden duta, elmadan eriğe, ıhlamurdan kayısıya, kızılcıktan kiraza, kuşburnudan nektarin, şeftali, üzüm, vişne ve yabanmersinine kadar toplamda 17 bin 500 adet meyve ağacı bulunuyor.

10 dekar alanda 10 tür yerel buğday tohumu üretim alanının olduğu BAKAP’ın 5 dekarlık alanında yağlık ayçiçeği üretimi, 5 dekarlık alanında Ankara’ya özgü ürünlerden aspir, kimyon ve soğan üretimi, 15 dekar alanda burçak üretimi ve 5 dekar alanda da 35 tür ata tohumu üretimi yapılıyor.

SON TEKNOLOJİYE UYGUN DİKEY VE TOPRAKSIZ TARIM ALANI

Dev Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda ayrıca 30 metrekarelik Dikey Topraksız Bitki Büyütme Ünitesi ile çiftçi, üretici ve yatırımcıların değişen iklimsel parametrelere bağlı kalmadan daha az su ve kimyasal bitki besleyici kullanımı ile daha çevreci ve son teknolojiye bağlı yetiştiricilik yapabilmesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

SPOR VE KAMP TUTKUNLARI UNUTULMADI

3 etaptan oluşan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı’nda; 45 bin metrekarelik alana bir piknik alanı kuruldu.

18 bin metrekarelik bir alanın çadır kamp alanı olarak ayrıldığı BAKAP’ta, karavan tutkunları da unutulmadı ve 28 araçlık bir alan ayrıldı. Ayrıca, alanda 30 adet de glamping bulunuyor.

39 kilometrelik yürüyüş ve 19 kilometrelik bisiklet yolunun bulunduğu BAKAP’ta sporseverler de unutulmadı. Tenis, voleybol, plaj voleybolu, basketbol ve futbol olmak üzere toplamda 12 adet spor sahası ile yoga meditasyon alanları ile zen bahçesi yapıldı.

DOĞA İLE İÇ İÇE FESTİVAL ALANI, EĞİTİM SERALARI…

Başkentte tarımın gelişmesi amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, BAKAP’ta da bir tarım kütüphanesi kurdu. Kütüphanenin yanı sıra sera, mini hayvanat bahçesi, doğal çocuk oyun alanı, festival alanı, mini go-kart alanı, konferans salonu, at çiftliği, arı hane, tarım akademisi, aktar ve keçi üretim tesisi bulunacak.

Ayrıca, dev kampüs içerisinde 10 kilometrelik bir araç yolu ve 5 bin araçlık bir de otoparkı bulunuyor.

SAGOPA KAJMER VE HALUK LEVENT İLE BÜYÜK AÇILIŞ

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Başkente Cumhuriyetin 100. Yıl armağanı olan BAKAP Tarım Kampüsü ve Rekreasyon Alanı, 16 Eylül 2023 Cumartesi günü Sagopa Kajmer ve Haluk Levent’in konserleriyle açılacak.

TÜM GÜN ETKİNLİK

16 Eylül günü BAKAP’ta açılış etkinlikleri saat 14.00’te başlayacak. 7’den 70’e herkesin eğlenceli zamanlar geçirmesini sağlayacak, saat 19.00 kadar sürecek etkinlikler ise şöyle:

- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı / Sanat Toplulukları Program Akışı

15.00-15.30 Mehteran

15.30-16.00 Hacivat Karagöz

16.15-16.45 Ankara’nın Beş Beyazı

17.00-18.00 Kent Orkestrası

14.00-19.00 Ebru Sanatı

14.00-19.00 Taş Boyama

14.00-19.00 Kara Kalem Çalışması

14.00-19.00 BELMEK’e ait ürünlerin ve Kırsal Hizmetler Dairesi ahşap atölyesinde üretilen ürünlerin satışı

-Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Program Akışı

16.00-17.00 Futbol Müsabakaları

16.00-17.00 Basketbol Müsabakaları

16.00-17.00 Voleybol Müsabakaları

14.00-18.00 Tenis Müsabakaları

17.00-18.00 Bisiklet Turları

-Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Program Akışı

14.00-19.00 Kil Atölyesi

14.00-19.00 Yüz Boyama

14.00-19.00 El Baskı Atölyesi

14.00-19.00 Stres Balonu Yapımı

14.00-19.00 Karakalem Çalışması

-ANFA Genel Müdürlüğü Program Akışı

14.00-19.00 Çömlek Atölyesi

14.00-19.00 Bitki Evi Satış ve Bitki Hediyesi

14.00-19.00 Çocuklar İçin Çiçek Dikim Atölyesi

14.00-19.00 Feza Gürsey Bilim Merkezi Bilim Parklarda Etkinlik

14.00-19.00 Çocuklar İçin Boyama Etkinliği