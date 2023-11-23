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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla bir ilke imza atarak hayata geçirdiği ‘Ata Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.MERSİN (İGFA) - İtfaiye personelinin eğitiminin yapılacağı ‘Ata Eğitim Merkezi’; Türkiye’nin en modern, teknik, donanımlı, iyi eğitim veren, acil durumlara karşı daha eğitimli hale getirileceği bir merkez olma özelliği taşıyor. Merkezde; itfaiye personeline afetlere daha hazırlıklı olmaları için geniş kapsamlı eğitimler veriliyor. Merkezde eğitim talep eden bütün kurumlara da hizmet verilmesi hedefleniyor.

“İtfaiye demek; can güvenliğimiz demek”

Merkezin açılışında konuşan Başkan Seçer; “Biz layıkıyla belediye başkanlığı yapıyoruz. Bizim aşkımız Türkiye aşkı, milletin aşkı, insanlık aşkı. Biz hizmet etmek için buradayız” dedi. Tarsus’tan Çamlıyayla’ya, Mut’tan Anamur’a kadar 13 ilçede insanları ayırmadan ve insanlar arasında fark görmeden hizmet yaptıklarını kaydeden Seçer, “Herkesi severek ve sayarak 4 buçuk yıldır hizmetlerimizi yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Göreve geldiği günden bugüne kadar en hassas gördüğü hizmet birimlerinden bir tanesinin İtfaiye Birimi olduğunu vurgulayan Seçer, “İtfaiye demek; can güvenliğimiz demek. İnsanın canından önemlisi var mı? İtfaiye; yaşadığımız olumsuzluklar karşısında tutunacağımız bir dal. Bir kaza, bela, yangın, herhangi bir olumsuzlukta aklımıza itfaiye geliyor” ifadelerini kullandı.

“Bilimin, mantığın ve aklın ışığında İtfaiye Dairemize gereken yatırımları yaptık”

İtfaiye biriminde araç-gereç, teçhizat ve iyi bir insan kaynağı için hiçbir şeyden kaçınmadığını sözlerine ekleyen Seçer, “İtfaiye ile ilgili yapılan toplantılarda vizyonumuz, bakış açım ve kararlarım en güçlü itfaiye teşkilatını oluşturmak oldu. En modern araçlar, gereçler, teknolojik, çağa uygun, en iyi insan kaynağı, iyi yetişmiş elemanlar, itfaiyeciler; hep bunun çabası içerisinde olduk. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bilimin, mantığın ve aklın ışığında İtfaiye Dairemize gereken yatırımları yaptık. Şu anda içinde bulunduğumuz birim de bunlardan bir tanesi” dedi. Seçer, itfaiye birimi konusunda her gün gelişmeleri takip ederek, afetlere daha iyi ve etkin bir şekilde müdahale edebilmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

“Cumhuriyet’in 100. yılında bu isim bu eğitim merkezine son derece yakıştı: Ata Eğitim Merkezi”

Ata Eğitim Merkezi’nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıdığını vurgulayan Seçer, “İçinde bulunduğumuz tesis; izinde olduğumuz, izinde olmaktan da gurur ve mutluluk duyduğumuz Ata’mızın; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismini taşıyor. Cumhuriyet’in 100. yılında bu isim bu eğitim merkezine son derece yakıştı: Ata Eğitim Merkezi. Bu alan 8 bin 400 metrekare. Yaklaşık olarak da 900 metrekarelik kapalı alana sahibiz. Ata Eğitim Merkezi Türkiye'nin en iyi ve en donanımlı 10 itfaiye eğitim merkezinden biridir” dedi.

Merkezin içinde bulunan istasyonların bilgisini veren Seçer, farklı kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarına da eğitim ve tatbikat imkanı sağlayacaklarını söyledi. Verilen eğitimlerin konu başlıklarını da sıralayan Seçer, “İtfaiyeye dair ne ararsanız burada var. Hangi konuda eğitime ihtiyacınız varsa o eğitim alanının istasyonu burada mevcut. Her hafta 150 personele hizmet içi eğitim veriyoruz” diye konuştu.

“Alınan personelin bir tanesinde dahi şaibe bulamazsınız”

Seçer, personel alımı için yapılan sınavların son derece şeffaf gerçekleştiğini belirterek, “İtfaiye teşkilatımıza 100 personel aldık. Bir tanesinin dahi üzerinde bir şaibe bulamazsınız. Tamamı KPSS sonuçlarına göre en yüksekten aşağı doğru yazıldı. Belli bir oranda sınav için müracaatlar çağrıldı. Burada yazılı ve fiziksel sınava tabi tutuldular. Türkiye’nin her yerinden burada gençlerimiz var. Hakkıyla, emeğiyle, alın teriyle sınava hazırlandılar, geçtiler ve bugün Mersin İtfaiyesi’nde, Mersin halkına hizmet etme hakkına sahip oldular” diye belirtti. 50 kişi daha alacaklarını sözlerine ekleyen Seçer, “Sınav açtık, müracaatlar olmuş. 1300 başvuru var. Yine KPSS sonuçlarına göre puanlar yazılacak. En yüksek puana sahip 250 müracaat sahibi 26 Kasım’da yazılı sınava ve 27 Kasım’da da fiziksel sınava tabi tutulacak. 15 Aralık’ta da sonuçları açıklayacağız. 50 evladımızı, gencimizi itfaiye teşkilatımıza memur olarak kazandıracağız” dedi.

“Türkiye’nin neresinde Mersin İtfaiyesi’ne ihtiyaç varsa itfaiyemiz oradaydı”

Görevde oldukları 4.5 yıllık süre içerisinde çok farklı afet ve felaketlerle karşılaştıklarını söyleyen Seçer, sadece Mersin’e değil, Türkiye’de afet olan her bölgeye yardıma koştuklarını sözlerine ekleyerek, “Türkiye’nin neresinde Mersin İtfaiyesi’ne ihtiyaç varsa itfaiyemiz oradaydı. Arkadaşlarımız günlerce uyumadan, afete maruz kalan vatandaşlarımızın acısını yüreğinde hissederek, onların sevgisinden enerji alarak oradaki afetlere müdahale ettiler. Hepsine yürekten sevgilerimi ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepsinin emeklerine, yüreklerine sağlık. Hayatlarını, sağlıklarını hiçe saydılar, tehlikeye attılar. Afet olan bölgede bir an önce düzeni sağlamaya, vatandaşlarımızın afetten en asgari zararla ayrılmalarını sağlamaya çalıştılar” ifadelerini kullandı.

“Öğrencinin, çocuğun, kadının, hayvanların ve doğanın yanında olduk”

Seçim sürecinin yaklaştığını ve 5 yıllık hizmetlerinin hesabını sandıkta halka vereceklerini söyleyen Başkan Seçer, “Bizim hizmet bölgemiz Mersin. Başta vicdanen ve her açıdan çok rahatız, çok huzurluyuz. Göreve Mersin halkının oylarıyla, onların desteğiyle ve güveniyle geldik. Dediler ki; ‘Başkan olarak Vahap Seçer’e destek vereceğiz. Biz eminiz ki tüyü bitmemiş yetimin hakkına halel getirmeyecek. Kamu kaynaklarını en akılcı şekilde bize hizmet olarak aktaracak.’ Görev yaptığımız süre içerisinde bu anlayışla ve sorumlulukla görevimizi yerine getirdik. Her alana koşturduk. Fakirin de hastanın da yanında olduk. Öğrencinin, çocuğun, kadının, hayvanların ve doğanın yanında olduk. Yolları yaptık, altyapı yaptık, üst yapı yaptık” dedi.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden bir tanesidir”

Daha donanımlı bir kadro yaratmak için çalışanlara eğitim verdiklerinden ve daha liyakatli kadrolarla çalışmaya gayret ettiklerinden bahseden Seçer, “Her şeyden öte; bize aktarılan kaynakları, o emanete halel getirmemek için kırk düşündük, bir harcadık. İsraftan hep kaçındık. Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin en güçlü belediyelerinden bir tanesidir. Mali disiplinini sağlamış, ne yaptığını bilen, itibarı olan, halkta karşılığı ve memnuniyeti hat safhada olan bir belediyedir” diye konuştu.

Kendisinin sokakta rahat yürüyen bir belediye başkanı olduğunun da altını çizen Seçer, “Sokağa çıktığım zaman, vatandaşımın sevgisini, saygısını, gülücüğünü, teşekkürünü, duasını aldığım zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Zaten halkı için mücadele eden bir siyasetçinin başka ne beklentisi olur ki? Benim de istediğim budur. Bugüne kadar böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır” ifadelerine yer verdi. Vatandaşların memnuniyetini tek başına sağlamadığını ifade eden Seçer, “Yolu ve altyapıyı yaparken, bir yangını söndürürken, bir kazaya müdahale ederken, parka bahçeye bakarken, bir fakire sıcak yemek götürürken, bir hastaya bakım yaparken bunları sizlerle beraber yaptık. Başarı varsa hepimizindir. Hepimiz kendimizden övünç duymalıyız. ‘Aldığımız görevi, oyu da hak ediyoruz’ deyip gururla çocuğumuzun, eşimizin karşısına çıkmalıyız” diye konuştu.

Açılışların önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceğinin altını çizen Başkan Seçer, Babil Su Sporları Merkezi, Matematik Evi, Otizm Evi, Mezitli Emekli Evi gibi pek çok merkezi Mersinlilerin hizmetine sunacaklarının müjdesini verdi. Seçer, “Biz çağdaş Türkiye'nin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidenleriz. Bizim için eğitim önemli. Ata Eğitim Merkezi’miz hayırlı olsun” dedi.

Açılışın ardından merkezi gezen Seçer, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı. İtfaiye personeli tarafından yapılan parkur gösterileri izleyenlerin nefeslerini kesti.