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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalandı. Buna göre Halk Ekmek Erzurum’da Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde 4 TL’ye satılacak.ERZURUM (İGFA) - Müceldili Konağı’nda düzenlenen protokol töreninde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Kurulduğu günden itibaren belediyecilik perspektifi ve şehircilik anlayışı çerçevesinde ‘AK Parti Belediyeciliği’mizin en önemli değerlerinden biri kuşkusuz sosyal belediyecilik alanında yapılan çalışmalardır. İnsanların dertleriyle dertlenen, sosyal belediyecilikte yenilikçi uygulamalara imza atan ve toplumun tüm kesimlerine dokunan felsefemizin temelinde daima insan vardır” dedi. “İşte bu düşünceden hareketle gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı bir yaklaşımla 10 yılda sosyal belediyecilik alanında da çığır açan Erzurum Büyükşehir Belediyemizin en önemli projelerinden biri de kuşkusuz Halk Ekmek’tir” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti:

“Kurulduğu günden beri vatandaşlarımızın keselerine en uygun ve en kaliteli ekmeği üreten Halk Ekmeği’miz şimdi Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Erzurum Bölge Müdürlüğü’müzün bünyesindeki 19 noktada yaptığımız protokolle 4 Türk Lirası’ndan satışa sunulacaktır.

İl genelinde bizim kurduğumuz 17 nokta ile birlikte 36 noktada vatandaşımız ekonomik bütçesine uygun olan ekmeğini güvenle sofralarında tüketmektedir. Şuan itibariyle günlük 100 bin ekmek üretimine ulaşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek birimimiz, Asrın Felaketi’nde o dönemin şartlarınca yarım milyon ekmek üretip depremzede kardeşlerimize karınca kararınca destek olmuştu. Hatta 10 bin üretim kapasitesine sahip Mobil Fırınımız Malatya ilimizde konuşlanarak depremzede kardeşlerimizin emrine sunulmuştu. Görüldüğü gibi geleneksel belediyecilik hizmetlerindeki beklentileri karşılamanın yanında, sosyal gelişmelerle desteklediğimiz yeni yaklaşımlar çerçevesinde vatandaşlarımızın beklentilerine sürekli cevaplar üretiyoruz. Yerel yönetimlerin vazife ve niteliklerinden biri olarak gördüğümüz, milletimizin gelecekteki ihtiyaçlarını öngörme ve onlara yönelik çözümler üretme vizyonumuzu ‘insan odaklı’ bir anlayışla hep daha ileriye taşıyoruz.” Konuşmalardan sonra protokol imzalandı. Yapılan protokolle Erzurum Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, 4 TL’den satılmak üzere Erzurum’daki Tarım Kredi Kooperatif Marketlere ekmek verecek.