İGF Haber Ajansı (İGFA), 4 yıllık süreçte üye medyalarıyla fark yaratırken, Türkiye’nin en uygun fiyatta haber ajansı olma özelliğini de koruyor.

BURSA (İGFA) - İGF Haber Ajansı (İGFA), 2021 yılından buyana verdiği haber ajansı hizmetiyle ve Türkiye’nin en uygun fiyatta haber ajansı olma özelliği ile fark yaratıyor.

Resmi abone olarak 1457 medya üyesi bulunan İGF Haber Ajansı (İGFA), www.igfhaber.com resmi internet sitesiyle paylaştığı haberleri üye medyalarına sunmaya devam ediyor.

İGFA, RSS SİSTEMİYLE EN FAZLA ÜYE MEDYAYA SAHİP

www.igfhaber.com sitesindeki RSS sistemiyle haber yayınlayan medya sayısı 893 olan İGF Haber Ajansı (İGFA), en fazla internet haber sitesinde servis edilen haberleri yayınlanan haber ajansı olma özelliğini de koruyor.

Basın İlan Kurumu’nun 2024 yılı süreli yayın istatistiklerine göre, resmi ilan yayınlayan internet haber sitesi sayısı 349, resmî reklam yayımlayan internet haber sitesi sayısı 464 oldu. Buna göre, BİK’e kayıtlı internet haber sitesi sayısı 813 oldu.

İGF Haber Ajansı (İGFA), resmi üye medya sayısı toplam 1457, RSS sistemiyle haber yayınlayan medya sayısı 893 olurken, BİK’e üye toplam medya sayısının üzerinde yer almış oldu.

İGFA ABONELİK ÜCRETİ AYLIK 400 LİRA

İGF Haber Ajansı (İGFA), medyaların ekonomik sıkıntılarını da dikkate alıp, zam yapmayarak aylık abonelik ücretini 400 lira olarak koruyor.

Yıllık abonelik ücreti 4 bin 800 lira olan İGF Haber Ajansı (İGFA), diğer haber ajanslarının neredeyse 3’te biri fiyatına bu hizmeti sürdürerek Anadolu yerel internet medyalarına desteğini sürdürüyor. Abonelik ücreti konusunda da Türkiye’nin en uygun fiyatta haber ajansı olma özelliğini de koruyor.

“MEDYALARIN BİRLEŞMESİ İSTİHDAMI CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLİYOR”

Medyaların ekonomik koşullarının ciddi boyutta olduğunun altını çizen İGF Haber Ajansı (İGFA) Yönetim Kurulu Başkanı ve İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Genel Başkanı Mesut Demir, “Ülkemizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, medya sektörünü de ciddi bir şekilde etkilemiştir. Yerel medyalarımızın ekonomik koşullar nedeniyle küçülmeye gitmesi ya da birleşmesi, istihdamı da ciddi bir şekilde etkilemektedir. Bugün iletişim fakültesi mezunu binlerce genç meslektaşımız, medyalarımızın ekonomik sıkıntıları nedeniyle başka iş kollarında çalışmak zorunda kalmıştır. Medyalarımızın ekonomik açıdan gider kalemlerini düşürmek, istihdamın artmasına neden olacaktır.” dedi.

“MEDYALARDA KDV ORANI YÜZDE 1’E DÜŞÜRÜLMELİ”

Medyaların üzerinde en büyük ekonomik yükün vergi kalemi olduğuna dikkat çeken Mesut Demir, “Maliye Bakanlığı’nın bazı sektörlerde vergi ve KDV indirimi bulunmaktadır. Medya sektöründe ise, bu indirimlerin hiçbiri yapılmamaktadır. Yerel medyalarımızın ayakta durması için KDV’nin yüzde 1’e, vergi kalemlerinin de düşürülmesi şarttır. Ekonomik sıkıntılar içinde olan yerel medyalarımıza, haber ajansı abonelik ücretinin zam yapılmadan 400 liradan devam etmesi yönetim kurulumuzca kararlaştırılmıştır. Umuyoruz, ülkemiz ekonomik sıkıntılardan biran önce kurtulur ve medyalarımız, yayın hayatlarını birleşmeden veya küçülmeden devam eder.” diye konuştu.