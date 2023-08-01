Türkiye'nin en uzun demiryolu tüneli olması özelliğine sahip olan "Gaziantep Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli"nin tamamlandığında Adana-Gaziantep seyahat süresinin 1 saat 30 dakikaya, yük trenlerinin seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, yolcu trenlerinin ise seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek.GAZİANTEP (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gaziantepte Bahçe-Nurdağı Fevzipaşa Varyantı Demiryolu Tüneli Işık Görme törenine katıldı.

Törende konuşan Uraloğlu, projenin özelliklerine ve projenin tamamlanmasıyla Gaziantep ve çevre iller yönünden önemine değindi.

Yatırımlar ile Türkiye Yüzyılının önemli kilometre taşlarını bir bir örmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin en uzun çift tüplü tünel olma özelliğine sahip projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bahçe- Nurdağı Hızlı Tren projemiz ile Bahçe- Nurdağı İstasyonları arası 32.5 kilometreden 17 kilometreye düşecek. 60 km olan işletme hızı 160 kmye çıkacak. Yük trenleri seyir süreleri 80 dakikadan 15 dakikaya, Yolcu trenleri seyir süreleri 60 dakikadan 10 dakikaya düşecek. Projemizde yer alan çift tüplü tünelimizin birincisinin; açma işlemini 2020 yılı şubat ayında tamamlamıştık. 2021 yılı şubat ayında delme işlemine başladığımız T1 Tünelinde de bugün ışığı görüyoruz. Türkiyenin en uzun çift tüplü demiryolu tüneli sayesinde Bahçe İstasyonunu Nurdağı İstasyonuna bağlayacağız. Projemizle birlikte aynı zamanda Adana- Gaziantep arası seyahat süresi de 1 saat 30 dakikaya düşecek."



Bakan Uraloğlu, konuşmasında Gaziantepe bugüne kadar yapılan yatırımlar ve devam eden projelere de vurgu yaptı.

Gaziantep sınırları içerisinde 377 kilometrelik demiryolu ağının bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, "Nurdağı-Başpınar arasındaki yaklaşık 70 kmlik Hızlı Tren Hattı yapım çalışmalarımız devam etmektedir. Projelerimiz tamamlandığında, yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilebilen elektrikli işletmecilik sayesinde yeşil enerji koridorunun önemli bir bölümünü oluşturacağız. Hatlarımızı elektrikli hale getirerek aynı zamanda fosil yakıt tüketiminin ve dışa bağımlı olan enerji ihtiyacının azalmasını sağlayacağız" dedi.

İstanbul-Eskişehir-Ankara-Konya YHT hatları ve Konya-Karaman ile Konya-Aksaray-Ulukışla üzerinden Mersin-Yenice'ye bağlanan Hızlı Tren projelerinin devamı niteliğinde olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren projesinde yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, "Projemiz tamamlandığında Mersin-Gaziantep arası 361 kilometre olan mesafeyi, 295 kilometreye düşüreceğiz. 6 saat 23 dakika olan seyahat süresi de 2 saat 15 dakikaya düşecek. Bu projemiz ile zamandan yıllık yaklaşık 2 milyar TL tasarruf elde edeceğiz. Konyadan Osmaniye ve Gaziantepe kadar uzanan hızlı tren koridoru Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep il sınırlarından geçerken, tamamlandığında çevre iller ile birlikte 10dan fazla il ve çok sayıda ilçeye hizmet verecek. Bu projemizi 2025 yılında tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla, İstanbuldan trene binen vatandaşlarımız Eskişehir-Ankara-Konya-Karaman-Niğde-Mersin ve Adana üzerinden Hızlı Tren konforu ile güvenli bir yolculuk yaparak Osmaniyeye, oradan da Gaziantep'e ulaşabilecek" diye konuştu.